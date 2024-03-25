清明免費除草！蘇澳鎮公所獨創「機動除草隊」4月4日出動
宜蘭蘇澳鎮公所今公布清明節10大免費掃墓服務，特別的是鎮公所成立「機動除草隊」，4月4日上午8時至下午4時，有需要的民眾可以前往聖愛、隘丁及頂寮3處公墓服務站，洽請除草隊前往墓地幫忙割草。
掃墓除草最讓人覺得費時費工，很多鄉鎮市公所提供掃墓除草工具，蘇澳鎮傳統公墓包括隘丁、聖愛、頂寮、永春、港邊及東南澳等6處，面積廣達18公頃，多數公墓位處坡地，尤其隘丁及聖愛公墓地勢陡峭，增加除草掃墓困難度。
蘇澳鎮公所最近請專人針對各公墓進行大規模除草，讓民眾進出公墓的道路好走、墓位容易辨識；此外鎮公所也成立全縣各鄉鎮市獨有的「機動除草隊」，4月4日在便民服務站待命，隨時提供機動除草免費服務。
鎮長李明哲今天與代表會主席歐進義、里長聯誼會長張正田等人公布10大便民服務，包括6處公墓全區已除草，隘丁、聖愛及頂寮3處掃墓服務站專人服務，消防車待命並提供水袋，回收車協助紙錢集中燒，備有流動廁所，機動除草隊隨時服務，掃墓小物礦泉水、手套、酒精及濕紙巾，簡易醫療站，提供掃墓簡易工具鐮刀、鋸子及長柄刀，流動水源供民眾清洗。
有鑑於近來因掃墓造成墓區火災，層出不窮，消防員滅火疲於奔命，蘇澳鎮長李明哲呼籲民眾，慎終追遠，不見得要燒紙錢，建議以功代金、以米代金、以雙手合十祭拜均可表達誠心，並請慎防公墓火警，不亂丟菸蒂，把未焚燒的紙錢交由清潔隊收運送至利澤焚化廠專用焚化爐口集中焚燒，清明祭祖更環保。
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