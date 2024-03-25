清明免費除草！蘇澳鎮公所獨創「機動除草隊」4月4日出動

宜蘭蘇澳鎮公所今公布清明節10大免費掃墓服務，特別的是鎮公所成立「機動除草隊」，4月4日上午8時至下午4時，有需要的民眾可以前往聖愛、隘丁及頂寮3處公墓服務站，洽請除草隊前往墓地幫忙割草。

掃墓除草最讓人覺得費時費工，很多鄉鎮市公所提供掃墓除草工具，蘇澳鎮傳統公墓包括隘丁、聖愛、頂寮、永春、港邊及東南澳等6處，面積廣達18公頃，多數公墓位處坡地，尤其隘丁及聖愛公墓地勢陡峭，增加除草掃墓困難度。

蘇澳鎮公所最近請專人針對各公墓進行大規模除草，讓民眾進出公墓的道路好走、墓位容易辨識；此外鎮公所也成立全縣各鄉鎮市獨有的「機動除草隊」，4月4日在便民服務站待命，隨時提供機動除草免費服務。

鎮長李明哲今天與代表會主席歐進義、里長聯誼會長張正田等人公布10大便民服務，包括6處公墓全區已除草，隘丁、聖愛及頂寮3處掃墓服務站專人服務，消防車待命並提供水袋，回收車協助紙錢集中燒，備有流動廁所，機動除草隊隨時服務，掃墓小物礦泉水、手套、酒精及濕紙巾，簡易醫療站，提供掃墓簡易工具鐮刀、鋸子及長柄刀，流動水源供民眾清洗。