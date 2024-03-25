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基隆電動機車標案有貓膩？議員追電話號碼 質疑人頭子公司投標
基隆市民進黨市議員張顥瀚質疑環保局，發包電動機車專案辦公室計畫、環保志（義）工暨環境教育志工推廣運用計畫，不同廠商得標，電話卻一樣，疑有內情。環保局長馬仲豪今天表示，專案辦公室招標依法辦理，服務電話疑點已請業者說明，釐清真相。
張顥瀚昨晚在臉書開直播，提及環保局編列3億8000萬元推動青年公益電動機專案，並編列750萬元委辦費成立專案辦公室，得標公司在宣傳看板留的聯絡電話，竟是承辦環保局志（義）工暨環境教育志工推廣運用計畫得標業者，很不尋常。
張顥瀚調查後，得知專案辦公室計畫得標的永景公司負責人，曾在志工推廣運用計畫得標廠商任職，懷疑是「人頭子公司」投標。
馬仲豪說，電動機車專案辦公室計畫招標程序依法辦理，永景公司是經濟部許可登記公司行號，提供文件也符合審查標準，並經評選獲得最高分出線。公益青年就業電動機車專案政策文宣，由永景公司製作，服務專線為何與志工推廣運用計畫得標業者相同，市府已請永景公司提出說明，釐清緣由。
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