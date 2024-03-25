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基隆電動機車標案有貓膩？議員追電話號碼 質疑人頭子公司投標

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市民進黨市議員張顥瀚質疑環保局發包電動機車專案辦公室計畫疑有內情。環保局長馬仲豪回應招標依法辦理，服務電話疑點已請業者說明。圖／取自張顥瀚臉書
基隆市民進黨市議員張顥瀚質疑環保局發包電動機車專案辦公室計畫疑有內情。環保局長馬仲豪回應招標依法辦理，服務電話疑點已請業者說明。圖／取自張顥瀚臉書

基隆市民進黨市議員張顥瀚質疑環保局，發包電動機車專案辦公室計畫、環保志（義）工暨環境教育志工推廣運用計畫，不同廠商得標，電話卻一樣，疑有內情。環保局長馬仲豪今天表示，專案辦公室招標依法辦理，服務電話疑點已請業者說明，釐清真相。

張顥瀚昨晚在臉書開直播，提及環保局編列3億8000萬元推動青年公益電動機專案，並編列750萬元委辦費成立專案辦公室，得標公司在宣傳看板留的聯絡電話，竟是承辦環保局志（義）工暨環境教育志工推廣運用計畫得標業者，很不尋常。

張顥瀚調查後，得知專案辦公室計畫得標的永景公司負責人，曾在志工推廣運用計畫得標廠商任職，懷疑是「人頭子公司」投標。

馬仲豪說，電動機車專案辦公室計畫招標程序依法辦理，永景公司是經濟部許可登記公司行號，提供文件也符合審查標準，並經評選獲得最高分出線。公益青年就業電動機車專案政策文宣，由永景公司製作，服務專線為何與志工推廣運用計畫得標業者相同，市府已請永景公司提出說明，釐清緣由。

基隆 電動機車 青年

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