花蓮愛心計程車叫不到車 社會處：第二批招募月底執行

花蓮愛心計程車隊自3月起，將服務範圍從身障者擴及縣內65歲以上長者，搭車每趟可抵7成車資。但目前只有121輛車，民眾反映常叫不到車，就連議員測試選搭愛心計程車也無車可搭。縣府社會處回應，第二批招募進行中，共有97位司機受訓，也到各車隊拜訪，鼓勵更多車輛加入。

愛心計程車隊開辦6年，每年服務縣內1.3萬名身障者，3月起全縣6萬多名銀髮族也納入，每月有1000元點數自動存入敬老卡及愛心卡中，縣內長者及身心障礙者，憑卡搭乘3家合作的愛心計程車，每趟補助7成車資。

今天花蓮縣議會召開臨時會，縣議員楊華美、傅國淵、張美慧、鄭寶秀與韓林梅等人，針對愛心計程車的量能提出問題，紛紛表示很多長者埋怨叫不到計程車，何時個人計程車行能加入營運等。就連滿70歲議員鄭寶秀實測預約愛心計程車，也面臨等不到車的窘境。

社會處長陳加富表示，在愛心計程車預算通過後啟動招募程序，統計3月上路前，花蓮的個人計程車行有100多家，所屬車輛有400餘輛，個人車有600餘輛，加起來1040輛。目前愛心計程車第一階段上路僅有121輛車，延續以往愛心計程車招募工作。

陳加富說，由於計費折抵需要裝設車機系統，個人計程車是否加入車隊，以及司機的想法等問題都很複雜，公部門在招募的過程盡量說服司機，鼓勵更多計程車加入。

陳加富指出，第二批招募預定在本月30日舉行教育訓練課程，共有97位司機受訓，但不一定全部的人都會投入愛心計程車，受完訓後願意簽約才能裝車機系統等，也都需要時間。