快訊

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票開獎 千萬特別獎號「16620962」

台北「茶之魔手」開幕！買飲料排1小時 南部人驚：我家前面不用等

赴韓旅遊注意！首爾公車和市府談調薪屢破局 28日起「全面罷工」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮愛心計程車叫不到車 社會處：第二批招募月底執行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣愛心計程車3月起擴及長者，但121輛數輛有限，民眾反映常叫不到車，縣府預計在月底招募97名司機加入。圖／縣府提供
花蓮縣愛心計程車3月起擴及長者，但121輛數輛有限，民眾反映常叫不到車，縣府預計在月底招募97名司機加入。圖／縣府提供

花蓮愛心計程車隊自3月起，將服務範圍從身障者擴及縣內65歲以上長者，搭車每趟可抵7成車資。但目前只有121輛車，民眾反映常叫不到車，就連議員測試選搭愛心計程車也無車可搭。縣府社會處回應，第二批招募進行中，共有97位司機受訓，也到各車隊拜訪，鼓勵更多車輛加入。

愛心計程車隊開辦6年，每年服務縣內1.3萬名身障者，3月起全縣6萬多名銀髮族也納入，每月有1000元點數自動存入敬老卡及愛心卡中，縣內長者及身心障礙者，憑卡搭乘3家合作的愛心計程車，每趟補助7成車資。

今天花蓮縣議會召開臨時會，縣議員楊華美、傅國淵、張美慧、鄭寶秀與韓林梅等人，針對愛心計程車的量能提出問題，紛紛表示很多長者埋怨叫不到計程車，何時個人計程車行能加入營運等。就連滿70歲議員鄭寶秀實測預約愛心計程車，也面臨等不到車的窘境。

社會處長陳加富表示，在愛心計程車預算通過後啟動招募程序，統計3月上路前，花蓮的個人計程車行有100多家，所屬車輛有400餘輛，個人車有600餘輛，加起來1040輛。目前愛心計程車第一階段上路僅有121輛車，延續以往愛心計程車招募工作。

陳加富說，由於計費折抵需要裝設車機系統，個人計程車是否加入車隊，以及司機的想法等問題都很複雜，公部門在招募的過程盡量說服司機，鼓勵更多計程車加入。

陳加富指出，第二批招募預定在本月30日舉行教育訓練課程，共有97位司機受訓，但不一定全部的人都會投入愛心計程車，受完訓後願意簽約才能裝車機系統等，也都需要時間。

社會處曾到各車隊拜訪，了解司機的想法及現場運營的情況，目前得到的回應都還算正面，不過細節車隊還要克服，希望各車隊能盡快回應，早點投入愛心計程車行列。

花蓮縣擴大愛心計程車優惠，招募3家合作計程車業者加入服務行列，將招募更多司機投入行列。本報資料照
花蓮縣擴大愛心計程車優惠，招募3家合作計程車業者加入服務行列，將招募更多司機投入行列。本報資料照

愛心 計程車 身障者

延伸閱讀

新北計程車公車駕駛英日語會話班 3/27起免費報名

計程車司機長按喇叭行人敲車窗 2人當街全武行 唇縫4針互告傷害

日籍遊客搭小黃掉手機 熱心警員10分鐘內找回

「球不是這樣踢」李昆澤拋周星馳電影台詞妙回 花蓮王為交通部緩頰

相關新聞

花蓮愛心計程車叫不到車 社會處：第二批招募月底執行

花蓮愛心計程車隊自3月起，將服務範圍從身障者擴及縣內65歲以上長者，搭車每趟可抵7成車資。但目前只有121輛車，民眾反映...

基隆燈塔重新開放 富貴角燈塔26日迎賓

基隆港西岸港嘴的基隆燈塔今年初開放參觀，因拆除園區入口處聯檢站上方建築，3月4日起封閉施工，本月23日重新開放，昨天湧入...

花蓮小京都 將軍府25日試營運

花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」擁有日式宿舍群建築，是近百年的縣級古蹟，中央及縣府挹注2.6億元，經3年半修復再造，轉型為藝...

傳接藍營宜蘭主委 林羿伶：無意選縣長

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨傳出縣長林姿妙的女兒林羿伶將接下縣黨部主委，布局2026年參選縣長，對此林羿伶表示，她對於參選縣...

宜蘭員山鄉縣議員補選 唯一女參選人盼成30年來首席女議員

宜蘭員山鄉縣議員補選，4名參選人都以無黨籍參選，51歲黃雯如是唯一女性，盼爭取員山鄉第一席女議員。今天參選人謝萬得成立競...

慢遊箭筍趣 花蓮光復太巴塱箭筍季登場

每年3至4月是箭筍季，花蓮光復鄉太巴塱地區種植箭筍面積逾200公頃，是主要產地。光豐地區農會為推廣優質箭筍，今天結合在地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。