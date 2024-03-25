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花蓮小京都 將軍府25日試營運

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，歷經3年半修復再造工程，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，今天試營運，下月1日正式開幕。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，歷經3年半修復再造工程，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，今天試營運，下月1日正式開幕。記者王思慧／攝影

花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」擁有日式宿舍群建築，是近百年的縣級古蹟，中央及縣府挹注2.6億元，經3年半修復再造，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，景觀復刻日本傳統街景，被譽為花蓮「小京都」，今天試營運，下月1日開幕，初期需預約才能參觀。

興建於1936年的將軍府位在美崙溪畔，以檜木建成，有圍牆與獨立花園的官邸，曾是日治時期花蓮地區軍事指揮官中村三雄的宿舍，周邊是各階軍官住所，附近居民過去不知道中村三雄身分，只知道他官階很高，便稱此地為「將軍府」。

將軍府2005年列為縣級古蹟及歷史建築，因木造結構毀損嚴重，在文化部「再造歷史現場1.0及2.0」計畫及縣府努力下，文化局於2020年封閉修復建物，去年完工，除修復8棟古蹟、歷史建築建物，還有園區夜間燈光、植栽、步道、日式庭園及防災滯洪景觀水池等，成花蓮新亮點。

修繕完成的將軍府由文化局與委外營運團隊經營，以「花蓮人的客廳」理念注入，有網紅及居民先受邀參觀，深獲好評，走在其中彷彿置身日本京都，因此有「花蓮小京都」之稱。

文化局指出，「將軍府1936園區」今天試營運，4月1日正式開幕，營運初期採預約制，以維護文資與遊客安全，詳情可上粉絲頁「花蓮將軍府1936 」查詢。

歷史建築 花蓮

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一秒到日本 花蓮「小京都」將軍府明天試營運

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