基隆燈塔重新開放 富貴角燈塔26日迎賓

基隆港西岸港嘴的基隆燈塔今年初開放參觀，因拆除園區入口處聯檢站上方建築，3月4日起封閉施工，本月23日重新開放，昨天湧入大批遊客。新北市石門區的富貴角燈塔目前也因修繕封閉，預計明天開放。

交通部航港局表示，日本治台時期興建的基隆燈塔，是台灣首座磚造燈塔，1900年完工，矗立在基隆港西岸124年，基市府2021年指定為市定古蹟。基隆燈塔白色圓錐形塔高11公尺，燈高距海平面40.2公尺，燈塔頂端設八角錐形穹窿銅頂燈籠，指引海面船隻。

航港局去年發包園區修復工程，今年1月10日正式對外開放，成民眾追憶早年港埠風情，及眺望海景據點。

園區入口處左側聯檢站已廢棄，經審議不具文資價值，航港局3月4日起封閉園區，雇工拆除聯檢站上層建築。園區重新開放參觀，遊客視野更加開闊，在入口處能一覽園區面貌。昨有不少民眾造訪，取景拍照或觀看海天景色及市港風情。

航港局表示，基隆燈塔目前開放時段是上午9點至下午5點，4至10月延長到晚間6點，11月起至隔年3月恢復為下午5點關閉。基隆燈塔園區每周一不對外開放，若遇國定假日或連假，調整為收假的次日不對外開放。

另，富貴角燈塔是台灣本島最北燈塔，初建的八角形鐵塔毀於二次世界大戰，1962年改建為八角形混凝土塔身，外觀漆成黑白平行相間條紋，成北海岸景點。

航港局說，富貴角燈塔園區內部分建物老化，有安全疑慮，正進行局部修繕工程，因此暫停開放參觀，預計3月26日重新開放遊客入園遊憩。