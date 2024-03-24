鐵馬路標像墓碑 喊拆延宕14年

台東海濱公園2010年設置4處環市自行車里程指標，因狀似墓碑挨批嚇人，民眾要求拆除，但當初設計發包及施作都不是縣府，因無從考據，相關部門不敢貿然拆移，以致延宕至今。市民狠批行政效率牛步，大家看得心裡「毛毛的」，時間都過14年了。

10多年前國內掀起自行車休閒風潮，公、私部門積極興設自行車道、號誌標線等相關設施，台東海濱公園2010年規畫環市自行車道，沿途以大理石水泥砌製4處自行車里程指標，方便鐵馬族了解騎乘公里數與方向。不過每座指標像極了「墓碑」，驚嚇指數爆表，挨批嚇人。

縣民表示，自行車指標字體小又不明顯，很不實用，向有關單位反映，14年過了依然未改善。張先生說，沒作用就該移除，但至今沒下文，「誰騎車會停下來，再彎腰看里程和方向」。也有市民說，自行車指標看起來很怪、很毛，夜間看更不舒服，外地遊客常誤認為墓碑。

台東縣政府表示，當初設計發包及施作都不是縣府執行，因無從考據，貿然拆移不符法規，此事會與市公所再研究可行方案。市公所則指出，環市自行車里程指標未登錄在公所財產內，暫不宜變動，現階段由公園路燈管理所維管。