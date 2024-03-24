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清明連假首日 雪隧南下車潮恐爆大量

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

清明、兒童節4天連假從4月4日到7日展開，高速公路局預估，首日雪隧南向車潮有機會創下歷史最大交通量，國道5號南向南港到頭城將從凌晨4時塞到下午4時；公路局東區養護分局也估計，首日蘇花路廊南下車流將有2萬4000輛次，可能從凌晨2時塞到晚上10時。

高公局表示，歷年連假雪隧南向全日交通量排名前10中，清明連假首日占8名，今年是4天連假，第一天就是清明節，雪隧南下車流量有機會創下歷史紀錄。

高公局根據大數據研判，國5南下壅塞時段為連假前一日上午9時到凌晨0時、首日上午4時到下午4時、第二日上午5時到下午4時；北上壅塞時段則是第二日下午2時到凌晨0時、第三日上午9時到凌晨0時、收假日上午9時到晚上10時。尖峰時段行車時間將增至5到7倍，車速低於每小時40公里。

高公局清明連假首日凌晨0時到中午12時、第二日上午5時到中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口匝道；連假第二日到收假日，下午1時到6時在北上各入口實施高乘載管制。連假期間，照常實施石碇南向與頭城、宜蘭、羅東北向大客車優先通行。

公路局東分局預估，連假首日蘇花路廊將出現南下最大車潮，尖峰時段達每小時1150輛以上，凌晨2時許車潮湧現，晚上10時才會緩解；第三日則是北上車流高峰，全日交通量約2萬輛次，車潮上午9時湧現後，可能會持續壅塞到收假日凌晨3時。

車潮 連假 高公局

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