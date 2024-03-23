3月瘋媽祖宜蘭「媽祖婆婆的派對」繪本發表 巡禮舊城

農曆3月23媽祖誕辰，全台各地瘋媽祖，宜蘭繪本作家林秋萍、周子涵搶在國曆3月23日發表新書「媽祖婆婆的派對」，帶民眾走訪宜蘭市舊城區的7間廟宇；市公所也協助出動星空號導覽巴士，接送參加發表會的大人小孩一同巡禮。

林秋萍出生於壯圍農家，長大後愛上舊城的文化氛圍，目前是宜蘭國小附設幼兒園主任；周子涵是台北人，現已生根宜蘭，2人4年前開始合作，1個寫，1個畫，去年底出版第4本繪本「媽祖婆婆的派對」，今天在昭應宮舉辦新書發表會，縣長林姿妙、立委陳俊宇、議長張勝德等人到場祝賀。

林秋萍與周子涵去年下半年走訪宜蘭市7座廟宇，昭應宮、城隍廟、福松廟、文昌宮、五穀廟、東嶽廟、南興廟，從媽祖、城隍到註生娘娘、土地公等神明，描繪傳統民間信仰如何融入日常生活，如土地公在繪本中穿上「守望相助」背心，彷彿社區巡守隊。

林秋萍說，從撰寫到發表會，一路上受到各間廟宇、各單位幫助，讓她再次感受到「舊城最美的風景是人」；周子涵提到，繪本雖以「媽祖」為題，其實7尊神明都是主角，每位神都有不同的韻味，畫起來也格外有挑戰性。

身兼昭應宮管委會主任委員的張勝德說，去年看到繪本，描寫神明走進日常生活中的場景，內心非常感動，許多民眾不太清楚平常到廟裡在拜什麼，甚至產生刻板印象，這本書能讓大家更了解廟宇文化；陳俊宇也說，繪本能消除孩子們與神明的隔閡。