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3月瘋媽祖宜蘭「媽祖婆婆的派對」繪本發表 巡禮舊城

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
林秋萍（右）和周子涵（左）合出的第四本宜蘭是在地文化繪本「媽祖婆婆的派對」今天發表，描繪宜蘭市7間廟宇和神明如何走進民眾的日常生活中。記者陳敬丰／攝影
林秋萍（右）和周子涵（左）合出的第四本宜蘭是在地文化繪本「媽祖婆婆的派對」今天發表，描繪宜蘭市7間廟宇和神明如何走進民眾的日常生活中。記者陳敬丰／攝影

農曆3月23媽祖誕辰，全台各地瘋媽祖，宜蘭繪本作家林秋萍、周子涵搶在國曆3月23日發表新書「媽祖婆婆的派對」，帶民眾走訪宜蘭市舊城區的7間廟宇；市公所也協助出動星空號導覽巴士，接送參加發表會的大人小孩一同巡禮。

林秋萍出生於壯圍農家，長大後愛上舊城的文化氛圍，目前是宜蘭國小附設幼兒園主任；周子涵是台北人，現已生根宜蘭，2人4年前開始合作，1個寫，1個畫，去年底出版第4本繪本「媽祖婆婆的派對」，今天在昭應宮舉辦新書發表會，縣長林姿妙、立委陳俊宇、議長張勝德等人到場祝賀。

林秋萍與周子涵去年下半年走訪宜蘭市7座廟宇，昭應宮、城隍廟、福松廟、文昌宮、五穀廟、東嶽廟、南興廟，從媽祖、城隍到註生娘娘、土地公等神明，描繪傳統民間信仰如何融入日常生活，如土地公在繪本中穿上「守望相助」背心，彷彿社區巡守隊。

林秋萍說，從撰寫到發表會，一路上受到各間廟宇、各單位幫助，讓她再次感受到「舊城最美的風景是人」；周子涵提到，繪本雖以「媽祖」為題，其實7尊神明都是主角，每位神都有不同的韻味，畫起來也格外有挑戰性。

身兼昭應宮管委會主任委員的張勝德說，去年看到繪本，描寫神明走進日常生活中的場景，內心非常感動，許多民眾不太清楚平常到廟裡在拜什麼，甚至產生刻板印象，這本書能讓大家更了解廟宇文化；陳俊宇也說，繪本能消除孩子們與神明的隔閡。

新書發表會結束後，主辦方帶60多名大人、小孩從昭應宮開始親子走讀，一路導覽繪本中的7間廟宇，最後到城隍廟享用午餐。宜蘭市公所出動星空號觀光巴士協助接駁，市長陳美玲表示，市公所一直都有舊城巡禮的遊程，歡迎民眾預約，深入了解宜市之美。

宜蘭市公所出動星空號觀光巴士協助接駁，市長陳美玲表示平常都有舊城巡禮遊程，歡迎民眾預約。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市公所出動星空號觀光巴士協助接駁，市長陳美玲表示平常都有舊城巡禮遊程，歡迎民眾預約。記者陳敬丰／攝影
新書發表會結束後，主辦方帶60多名大人、小孩從昭應宮開始親子走讀，一路導覽繪本中的7間廟宇。記者陳敬丰／攝影
新書發表會結束後，主辦方帶60多名大人、小孩從昭應宮開始親子走讀，一路導覽繪本中的7間廟宇。記者陳敬丰／攝影

媽祖 宜蘭 神明

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