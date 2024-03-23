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影／地滑、請戴安全帽！基隆防空洞書展看書畫好特別

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市信二路防空洞今天起到明天有一個很特別的書畫展，地點就在防空洞內。記者游明煌／攝影
基隆市信二路防空洞今天起到明天有一個很特別的書畫展，地點就在防空洞內。記者游明煌／攝影

基隆市信二路防空洞今天起到明天有一場特別的書畫展，由於洞內潮濕，看展過程中主辦單位不斷廣播「小心地滑、地上安全帽可自行取用」，民眾先從防空洞進入再搭洞內的電梯直上扇型廣場，是場難得的防空洞看書體驗。

主辦單位見書店創辦人陳顥樺說，防空洞內分兩部分，一邊是洞的畫展，一邊是蕨類的展覽，洞上方廣場則有各書店的書展。民眾先從防空洞進入體驗再搭洞內的電梯直上扇型廣場。防空洞看展時要特別注意一下，因為洞內潮濕地上比較濕滑，也可以戴一下現場提供的安全帽，注意安全。

一進信二路防空洞，首先映入眼簾的會波隆那書展S插畫獎得主，西班牙繪本作家馬努葉爾・馬爾索Manuel Marsol複製畫展《洞》，以自己原生的西班牙文化為題材創作。

穿過洞內廊道，是串連全台各地14家獨立書店，以洞、蕨類、躲避、憂傷等主題各自選文的文字展，搭乘電梯上到扇形廣場，就可以找到選文的書店。

防空洞外的扇形廣場及主普壇廣場，大樹及蕨類環繞，有獨立書店、獨立出版攤位、藍調樂手、輕食咖啡、健康按摩、電影欣賞等。市集現場有作家及文史講座，在地文史工作者李正仁老師娓娓道來防空洞的有趣歷史、作家簡玲朗讀散文詩、梁秀眉聊兩性智慧、心理學博士黃揚名談青少年內心。展覽時間上午10時到晚間6時。

消防局對面信二路防空洞，過去由環保局堆置器具使用，市府以人工鑿井技術開闢上山電梯，並修建完善的人行通廊步道，讓民眾從東岸停車場、信二停車場停車後可進入防空洞乘電梯，就可直接步行到基隆塔，串接整個希望之丘景點，不用再費力爬上百階的好漢坡。

基隆市信二路防空洞今天起到明天有一個很特別的書畫展，地點就在防空洞內。記者游明煌／攝影
基隆市信二路防空洞今天起到明天有一個很特別的書畫展，地點就在防空洞內。記者游明煌／攝影
基隆市信二路防空洞今天起到明天有一個很特別的書畫展，地點就在防空洞內。記者游明煌／攝影
基隆市信二路防空洞今天起到明天有一個很特別的書畫展，地點就在防空洞內。記者游明煌／攝影
基隆市信二路防空洞今天起到明天有一個很特別的書畫展，地點就在防空洞內。記者游明煌／攝影
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基隆 獨立書店 電梯

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