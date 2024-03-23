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讓用路人毛毛14年！ 台東海濱公園似墓碑的指標拆移又延宕

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市海濱公園2010年設置的「環市自行車里程指標」，因設計似墓碑，不僅挨批嚇人，還被嫌不具實用，要求拆移。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園2010年設置的「環市自行車里程指標」，因設計似墓碑，不僅挨批嚇人，還被嫌不具實用，要求拆移。記者尤聰光／攝影

台東市海濱公園2010年設置的「環市自行車里程指標」，因設計似墓碑，不僅挨批嚇人，還被嫌不具實用，要求拆移。不過，因建造成羅生門，原允諾協調另尋地安置的縣府與市公所，延宕至今仍未有動靜。市民不滿說「行政效率牛步，毛毛14年了」。

縣府表示，因當初計畫及經費發包施作非縣府執行，無從考據下，貿然拆移不符法規，會再與市公所研究可行方案。市公所也則指出礙於沒有登錄在公所管理財產內，環市自行車里程指標暫不宜變動，現階段由公園路燈管理所維管，待明確後妥處。

十幾年前國內掀起自行車休閒風潮，公部門與民間團體也積極興建設置相關設施，包括自行車道、號誌標線等，2010年台東市海濱公園也規畫環市自行車道，沿途設置共4處的大理石水泥砌做自行車里程指標，方便鐵馬族了解騎乘公里數與方向。

不過，每一座以水泥砌做的指標因很像「墓碑」，驚嚇指數爆表，被民眾批很嚇人，且設置於地面，里程數字體又小不明顯，讓騎車者不易發現，也被嫌很不實用。不少人因而反映相關單位，但時間已過14年，自行車里程指標依舊原地不動，質疑公部門行政效率牛步。

「這個指標已反映很久了，沒作用就該移除，但至今沒下文。」張姓市民說，誰會騎車還要停下來彎腰看里程和方向，用直立式的指標還比較實在。也有市民說「這個指標怎麼看就很怪很毛，夜間看更不舒服，很多外地遊客還一直誤認就是墓碑，譏諷設計者太有才了」。

2010年台東市海濱公園設置共4處的大理石水泥砌做自行車里程指標，方便鐵馬族了解騎乘公里數與方向。每一座以水泥砌做的指標因很像「墓碑」，驚嚇指數爆表，被民眾批很嚇人，且設置於地面，里程數字體又小不明顯，讓騎車者不易發現，也被嫌很不實用。記者尤聰光／攝影
2010年台東市海濱公園設置共4處的大理石水泥砌做自行車里程指標，方便鐵馬族了解騎乘公里數與方向。每一座以水泥砌做的指標因很像「墓碑」，驚嚇指數爆表，被民眾批很嚇人，且設置於地面，里程數字體又小不明顯，讓騎車者不易發現，也被嫌很不實用。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園2010年設置的「環市自行車里程指標」，因設計似墓碑，不僅挨批嚇人，還被嫌不具實用，要求拆移。原允諾協調另尋地安置的縣府與市公所，延宕至今仍未有動靜。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園2010年設置的「環市自行車里程指標」，因設計似墓碑，不僅挨批嚇人，還被嫌不具實用，要求拆移。原允諾協調另尋地安置的縣府與市公所，延宕至今仍未有動靜。記者尤聰光／攝影

台東 墓碑 自行車

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