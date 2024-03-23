花蓮親子必去花崗山戲沙池改善完工 盼兒童節開放
花蓮市花崗山戲沙池是小朋友的遊樂場所，為維護遊戲安全與品質，花蓮市公所執行三年一度的安全檢驗及部分設施設備改善工程，日前完工後，市長魏嘉彥前往驗收前會勘，要求驗收過程嚴謹，以保障孩童遊玩時的安全，希望能在兒童節開放。
花崗山戲沙池原為市立花崗游泳池，是許多老花蓮人的回憶，但設備老舊不符合法規，2017年活化改建為市區首座共融式遊樂設施，以海洋為主題，打造包括貝殼、大鯨魚造型的溜滑梯等共融式遊具，2019年啟用後也成為受到最受親子喜愛的兒童遊戲場所。
花崗山戲沙池改善工程於去年12月動工，近期竣工並順利通過安全檢驗，施工經費來源獲議員挹注建議款支持及市公所自籌款，總建設經費為297萬3000元整，目前已進入驗收階段，預計近期開放。
市公所在戲沙池原有的設施與空間，改善地墊、矽沙翻新與護欄，並新設一組帆船造型遊樂設施，打造安全友善與趣味的遊戲空間。
魏嘉彥表示，市公所重視孩子們的遊戲安全，再暫停開放期間，雖然收到許多親子們期待的心聲，仍秉持謹慎的態度施工品管，感謝各位家長與孩子們的體諒，待驗收完成後，花崗山戲沙池將盡速開放。
戲沙池在前市長魏嘉賢任內完工，歷經兩任市長將戲沙池打造的更完善。前市長、現任議員魏嘉賢表示，改善完成後，能讓更多家長更加安心、放心地讓孩子們前來遊玩，也期許花蓮更多公園的相關設施，由縣府挹注補助款，全面提升安全性。
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