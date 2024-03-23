宗教團體自辦巫師交接 太巴塱部落要求停止活動

某宗教團體協會計畫在花蓮太巴塱部落舉行「首席巫師傳承交接儀式」，引起地方反彈，太巴塱頭目楊德成說，活動未經部落同意，也完全不符合祭祀規範，要求停止活動。

來自西部的宗教團體聲稱，太巴塱部落眾多祖靈未得到安置，族人接收到祖靈托夢卻無力解決，宗教團體接受祖靈託付感化來自部落的新生代萬姓巫師，因此要為新巫師舉辦交接儀式。

楊德成今天接受中央社記者電話採訪指出，昨天緊急開會，出席的鄉代、村長及部落各組織都沒人收到通知或詢問，不知道對方是取得哪裡的頭目或耆老同意，都是聽部落年輕人提到才知道有這樣的錯誤資訊。

楊德成說，部落聖地規範嚴謹，豐年祭儀式第一天是連部落女族人都不能進入，每年固定執行祭儀，「怎麼可能忘記祖靈？」聽到某宗教團體對部落的說法，覺得一頭霧水，太不尊重部落。

太巴塱部落經過開會決議，發表4點聲明，強調部落設有完整自治組織，涉及公共事務要依循部落機制進行討論、取得共識，某宗教團體已嚴重侵害部落主體性。

聲明也提到，部落宗教活動、傳統信仰十分重視，相關祭儀、祭祀活動應由部落族人自行發起，不應由外人干涉，對於宗教團體聲稱經頭目、祭司信任等言論，都是未經證實，強烈譴責未經同意、擅闖部落聖地等行為。

太巴塱部落要求某宗教團體停止在部落舉行傳承交接儀式，捍衛部落傳統價值跟聖地尊嚴。