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和平島阿拉寶灣豆腐岩日出秘境 5月開放即起預約導覽

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
和平島阿拉寶灣豆腐岩日出美境，5到9月開放，即起預約導覽。圖／和平島公園提供
和平島阿拉寶灣豆腐岩日出美境，5到9月開放，即起預約導覽。圖／和平島公園提供

基隆和平島秘境「阿拉寶灣」，有很多因海蝕形成一格格塊狀岩石的「豆腐岩」，在日出黃金色陽光灑落時成拍照美地，今年自5月起開放到9月。即日起開放預約導覽，每日上限為300人，配合潮汐於每日低潮時段開放，專業導覽人員陪同及全程穿戴安全裝備，全程皆為戶外體驗。

園區內獨特的地質景觀，是海浪長年拍打形成，形成鬼斧神工的奇特海岸景觀，是知名拍攝日出秘境，阿拉寶灣還曾列入美國中文網評選「全球最美21個日出觀測點」之一，每年只有5個月採預約開放。

「阿拉寶灣」行程全程有專業導覽人員陪同，要穿戴安全裝備，皆為戶外體驗，無樹木遮蔭，民眾需準備物理防曬用品，再加上天候關係開放時間不長，體驗時間為1到1.5小時，早鳥票每人200元，含門票、保險、設備及導覽。導覽路線為遊客中心→星光草原→萬善公→九曲橋→阿拉寶灣→遊客中心。

和平島公園團隊行銷經理蔡秋晨說，和平島公園四面被岩石和大海包圍，從和平島海蝕平台上放眼望去，各式各樣奇岩石，各異其趣，富饒趣味，充滿想像。十大奇岩在園區有豬頭岩、人面獅身岩、海豹岩、彈塗魚岩、海免岩，位阿拉寶灣內的有金剛岩、法老岩、鱷魚岩淚、黑鳶岩、花豹岩。

很多人都會問阿拉寶灣的由來，其實背後也有故事，原來「阿拉寶灣」現地，以前是阿美族人生活的地方，以前族人到基隆討生活時，以家鄉台東縣東河鄉泰源村小部落的名字在基隆命名，不要忘了自己的故鄉，也有思鄉之意。

秘境深度環境解說報名網址

https://www.hpigeopark.org/deep-environmental-person

和平島 基隆 海豹岩

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