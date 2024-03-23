影／台鐵公告因應暫時性人力缺 基隆三坑站剪收票員調整剩半天

今年元旦後台鐵公司化後，初期預估有很多人優退離，近日車站已出現暫時性人力不足情況。基隆三坑站日前公告自22日剪收票房全天暫停派員，不過後來又緊急調整，改為上午8時到晚間8時有派員，未派員時段，請乘客購票、取票、退票、加值請使用自動售票機；需協助的愛心旅客也請改至基隆或鄰近車站上下車。

基隆三坑站日前公告自昨天（22日）起，剪收票房全天暫停派員，不過後來又更新公告內容，指因應暫時性人力不足，三坑站自昨天起，剪收票房時間改為上午8時到晚間8時，未派員時段，請乘客購票、取票、退票、加值請使用自動售票機。

公告並提醒，需協助的愛心旅客也請改至基隆或鄰近車站上下車，也可請車長協助通報。無人服務時段，愛心旅客如需協助，可提前撥打客服電話。恢復全時段營日期請依車站後續公告為準。

今天上午三坑站因非上班時間旅客不多，7點多時沒有剪收票房人員，8時後才有，民眾通關自動刷卡，民眾表示，沒有什麼不便，有沒有剪收票人員沒差，可能有的長者不太會按自動售票機會有點影響。一名阿嬤說，有剪票員比較商應，臨時買票可以協助。

三坑站人員說，以前有排三班制輪值，目前因應暫時性人力不足情況，依公告調整時段服務旅客。