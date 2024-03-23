瑞穗車站停車棚 驚見深坑吞單車

花蓮瑞穗車站後站單車停車棚前天下午2時許，突然出現寬2公尺、深度約2.5公尺的坑洞，導致單車跟著下陷，台鐵指出，初步推測管線漏水而淘空，拉起封鎖線，昨回填整修，未來會全面檢視車站與周邊地面有無類似塌陷，讓民眾放心停車。

有民眾拍下停車棚坑洞照片，在臉書「花蓮瑞穗水尾人」社團貼文，指稱該坑洞「愈來愈大洞，依然沒有防護」，照片中有1輛單車後輪往後掉落，好在前輪鎖在自行車停放架，沒有整輛掉到洞內。臉書上也有民眾貼出日前同一位置照片，可見已有地層下陷的情形。

台鐵花蓮工務段表示，位於瑞穗車站後站停車棚使用率高，有許多民眾會停機車與單車，塌陷區域主要停放單車，前天下午2時44分接獲通報出現坑洞，經過測量，洞口長約1公尺、寬約2公尺、深度約2.5公尺，晚上若沒看清楚，可能會有人跌落受傷，幸好沒有造成人員受傷及車輛受損。

該停車棚使用高壓磚鋪設，底下有許多管線，工務段維修人員先在坑洞周圍拉起封鎖線，並移走附近停放的自行車，初步勘查疑似是管線漏水造成土壤鬆動，昨天接管、回填再灌漿等作業，讓停車棚恢復正常使用。

台鐵花蓮工務段長李建勳說，發現坑洞後，鐵道局工程單位協助搶修，除管線外，研判坑洞與當地地質較鬆軟有關，容易出現地面下陷問題，未來另擇時間，邀立委傅崐萁辦公室、鐵道局、縣政府、瑞穗鄉公所，全面檢視瑞穗車站內與周邊有無類似塌陷，讓民眾安心。