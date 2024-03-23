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宜蘭打造氣墊樂園 花蓮辦布是藝術節

聯合報／ 記者陳敬丰王思慧／連線報導

兒童節、清明節連假將屆，宜蘭市公所辦「宜起來同樂」兒童節活動，3月30日下午1時到5時在宜蘭河濱公園打造8組氣墊樂園，孩童可以體驗不同主題的氣墊跳床、溜滑梯等遊憩設施；花蓮縣府辦「PUX!ART 2024太平洋南島布是藝術節」，將於4月3日至5日登場，匯聚來自花蓮原住民織布藝術、南島裝置藝術展覽等。

宜蘭市公所第一次辦遊憩類型的兒童節活動，總預算103萬元，最具特色的是氣墊樂園「童話遊樂園」。公所規畫糖果屋、恐龍及海洋3大主題區，每區內有2到3個大型氣墊或滑梯設施，共8個設施；活動當天分為8個時段，每時段25分鐘，3個主題區各開放約50名孩童進入玩耍。

童話遊樂園採線上、實體雙軌報名，3月27日到29日開放線上身分證字號登記遊戲卡300張、公所前憑身分證明文件領取300張，活動當天現場也開放400張，共1000張遊戲卡；孩童持遊戲卡完成指定任務，可兌換50元折價券，在市集攤位使用。

花蓮縣府辦太平洋南島布是藝術節，在東大門夜市旁草坪登場，邀享譽國際的藝術家優席夫、范志明，以及電影電視美術大師翁定洋、織布工藝家胡秀蘭，還有來自菲律賓藝術家Amihan Abueva，除了布之外，還有漁網、漂流木、數位方式打造新媒材裝置，帶來視覺上的震撼與新奇。

太魯閣族織布工藝家胡秀蘭表示，這次參展作品大概高300多公分、寬度80公分，挑戰性很高，織布需要算準針織數字，要是經線與緯線的數字沒有算好的話，圖案是不會出現的，這次透過家族一起創作，很有意義。

兒童節 宜蘭 花蓮

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