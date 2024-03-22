台東池上「蔣勳書房」開幕 邀大家找回遺忘的文青時代

國內知名作家蔣勳在池上舉辦的「蔣勳書房」今開幕，邀民眾一起從畫中、書中、文字中，找回自己遺忘的文青時代。縣長饒慶鈴受邀出席時表示，文青時代不僅是一個展覽，更是一場精采的文學饗宴，歡迎大家到台東池上體悟文學大師的生命足跡與感動。

饒慶鈴表示，蔣勳老師是台東縣榮譽縣民，也是池上鄉榮譽鄕民，非常開心與感謝他願意進駐台東，將這裡做為藝文推廣的空間。「蔣勳書房」去年9月試營運時，就很受歡迎，今天藉由書房開幕辦理文青時代展，更進一步聆賞老師豐富生命力的畫作和文采。

今天「蔣勳書房」開幕暨文青時代展覽分別在縣府教育處和池上兩地舉行，饒慶鈴及藝文界朋友都出席共襄盛舉。蔣勳老師則指出，他2014年受台灣好基金會邀，以池上藝術村總顧問身分到池上駐村多年，和池上鄉及台東縣結下不解之緣。

他說在台東池上多年來，他出版過池上日記、池上印象、龍仔尾‧貓等多本與池上人文連結之著作，也在2016年於台東美術館舉辦「池上日記」展覽。所以2021年他決定成立基金會時，地點就選在台東，繼續推廣藝文，展覽、辦理文化藝術講座、人才培育、出版與發行為宗旨。