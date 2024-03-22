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迎接兒童節 宜蘭市河濱公園3月30日打造氣墊遊樂園

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
活動分為童話遊樂園、童趣嘉年華、派對同樂會、童心愛無限4大特色，其中童話遊樂園包含3大主題、8個氣墊遊樂設施，開放1000張遊戲卡。圖／宜蘭市公所提供
活動分為童話遊樂園、童趣嘉年華、派對同樂會、童心愛無限4大特色，其中童話遊樂園包含3大主題、8個氣墊遊樂設施，開放1000張遊戲卡。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市公所舉辦「宜起來同樂」兒童節活動，3月30日下午1時到5時在宜蘭河濱公園打造8組氣墊樂園，孩童可以體驗不同主題的氣墊跳床、溜滑梯等遊憩設施，採線上、實體雙軌報名制，共1000個名額；周邊還有劇團表演、美食市集等配套活動。

市公所第一次舉辦遊憩類型的兒童節活動，總預算103萬元，最具特色的是氣墊樂園「童話遊樂園」。公所規畫糖果屋、恐龍及海洋3大主題區，每區內有2到3個大型氣墊或滑梯設施，共8個設施；活動當天分為8個時段，每時段25分鐘，3個主題區各開放約50名孩童進入玩耍。

市公所文化發展所表示，氣墊樂園適合3歲到國小以下孩童遊玩，當天各主題區內會有工作人員引導動線，確保大家玩得盡興、安全；至於3歲以下的幼童，公所也規畫小小球池、夢幻旋轉木馬2項遊樂設施，家長可以陪同進入，不特別限制名額。

童話遊樂園採線上、實體雙軌報名，3月27日到29日開放線上身分證字號登記遊戲卡300張、公所前憑身分證明文件領取300張，活動當天現場服務台也開放400張，共1000張遊戲卡；孩童持遊戲卡完成指定任務，可兌換50元折價券，在市集攤位使用。

除了氣墊樂園，今年活動還有3大特色：「童趣嘉年華」表演，如氣球秀、繪本故事、雜耍與劇團演出；「派對同樂會」市集，有藝術創作、文青手作、特色美食超過30攤親子主題市集；「童心愛無限」邀請宜蘭家扶中心等社福機構，宣導親子教育

市長陳美玲說，今年宜蘭市兒童節活動秉持親子友善施政理念，用心規畫多元特色，既有遊戲區、互動表演、派對市集，也重視孩童成長發展、家庭育兒照顧等，邀請大家一起來河濱公園度過歡樂且有教育意義的兒童節。

市長陳美玲（後排中）表示，今年宜蘭市兒童節活動用心規畫多元特色，邀請大家一起來河濱公園度過歡樂且有教育意義的兒童節。圖／宜蘭市公所提供
市長陳美玲（後排中）表示，今年宜蘭市兒童節活動用心規畫多元特色，邀請大家一起來河濱公園度過歡樂且有教育意義的兒童節。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所3月30日舉辦兒童節活動，將在宜蘭河濱公園打造8座氣墊樂園。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所3月30日舉辦兒童節活動，將在宜蘭河濱公園打造8座氣墊樂園。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市兒童節活動訂於3月30日下午1時到5時，在宜蘭河濱公園舉行。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市兒童節活動訂於3月30日下午1時到5時，在宜蘭河濱公園舉行。圖／宜蘭市公所提供

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