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穿梭廚房與教室之間 廚師馮炫傑獲宜蘭縣優秀青年

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
馮炫傑說，不要怕做事，當一個「被利用的人」，每一步小小的努力都能化成向前的一大步。記者陳敬丰／攝影
馮炫傑說，不要怕做事，當一個「被利用的人」，每一步小小的努力都能化成向前的一大步。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣今舉辦113年青年節表揚大會，表揚40名社會優秀青年與42名學生優秀青年，其中任職於國立頭城家商的馮炫傑身兼廚師與教職，多次獲得國際廚藝比賽獎項，也不忘回母校培養學弟妹，鼓勵年輕人勇敢踏出舒適圈，將代表宜蘭接受全國優秀青年表揚。

宜蘭青年表揚大會由縣政府補助、救國團宜蘭團委會主辦，由各界推薦15歲到45歲之間的優秀青年，縣長林姿妙、議長張勝德等人出席。林姿妙表示，縣府重視青年發展，2020年成立勞工處青年事務科，推動創業、職涯、參與、交流4大面向政策。

將代表宜蘭接受全國表揚的馮炫傑今年44歲，曾獲得國際美食大賽金鼎獎、日本料理金賞大賽最佳創意獎等。馮就讀頭城家商時，並不是餐飲專業，而是商業經營科，憑藉對烹飪的熱誠自學，考上國立高雄餐旅大學西餐廚藝系，畢業後投入業界，在餐廳、飯店打拚。

馮炫傑在業界待了7年，小有成就後動念回饋自身所學，辭職回高雄餐旅大學攻讀餐旅教育所，修習教育學程，下課後到高中職兼職上課，以第一名畢業，到桃園大興高中任教7年，5年前回到母校頭城家商，目前擔任進修部主任，也繼續在北科大修習技職教育的博士學位。

「年輕人不用自設框架，可以勇於踏出舒適圈」，馮炫傑說，剛開始一定會非常辛苦，他當初也是咬緊牙關，靠著對烹飪的熱誠，撐過去後會越來越順利；不要怕做事，不妨當一個「被利用的人」，每一步小小的努力都能化成向前的一大步。

今年的得獎者還有亞運輕艇金牌得主賴冠傑，以及執教賴的吳沙國中輕艇教練林裕堯。林裕堯說，賴現在還在哥倫比亞訓練，他代為領獎，非常開心師生同獲表揚，一路以來的努力得到肯定，感謝所有人的支持鼓勵。

馮炫傑（右）將代表宜蘭參加全國青年表揚。記者陳敬丰／攝影
馮炫傑（右）將代表宜蘭參加全國青年表揚。記者陳敬丰／攝影
宜蘭青年表揚大會由縣政府補助、救國團宜蘭團委會主辦，由各界推薦15歲到45歲之間的優秀青年，縣長林姿妙、議長張勝德等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭青年表揚大會由縣政府補助、救國團宜蘭團委會主辦，由各界推薦15歲到45歲之間的優秀青年，縣長林姿妙、議長張勝德等人出席。記者陳敬丰／攝影
馮炫傑曾獲國際美食藝術大賽金鼎獎、日本料理金賞大賽最佳創意獎等，曾在業界打拚7年，後投身教職，回饋自身所學培養學弟妹。圖／馮炫傑提供
馮炫傑曾獲國際美食藝術大賽金鼎獎、日本料理金賞大賽最佳創意獎等，曾在業界打拚7年，後投身教職，回饋自身所學培養學弟妹。圖／馮炫傑提供

宜蘭 林姿妙 青年

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