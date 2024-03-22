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大馬女神林明禎擔任花蓮市觀光大使 行銷運動觀光旅遊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬來西亞女神林明禎（右）有「真人版娜美」封號，外型甜美的她在臉書與IG各有100多萬的粉絲，花蓮市長魏嘉彥（左）力邀她擔任「花蓮市觀光大使」。圖／花蓮市公所提供
馬來西亞女神林明禎（右）有「真人版娜美」封號，外型甜美的她在臉書與IG各有100多萬的粉絲，花蓮市長魏嘉彥（左）力邀她擔任「花蓮市觀光大使」。圖／花蓮市公所提供

馬來西亞女神林明禎有「真人版娜美」封號，外型甜美的她在臉書與IG各有100多萬粉絲花蓮市長魏嘉彥力邀她擔任「花蓮市觀光大使」，期盼藉由林明禎百萬粉絲的力量，將運動觀光旅遊行銷到東南亞，林明禎透露，未來在花蓮市有更多曝光的機會，請大家拭目以待。

魏嘉彥表示，在花蓮市政委員陳延宏的引薦下，邀請歌唱、戲劇、電影三棲的全方位藝人林明禎擔任「花蓮市觀光大使」，林明禎是馬來西亞籍的華裔藝人，無論是中文、英文、廣東話與馬來西亞語都駕輕就熟。

魏嘉彥說，雖然林明禎在過去疫情期間的演藝重心都在香港，台灣的粉絲都非常期待她有新的作品推出，最近「飯戲攻心2」電影的推出收到熱烈好評，相信接下來的宣傳活動可以為台灣的粉絲們帶來驚喜。昨天魏嘉彥頒贈觀光大使聘書，並為林明禎披上觀光大使背帶。

林明禎表示，在台灣首度擔任「觀光大使」，而花蓮是著名的觀光大縣，花蓮市為首善之都，有許多好吃的美食跟有趣的景點，會盡力把花蓮介紹給全世界。

林明禎說，馬來西亞與世界各地的粉絲朋友們到了台灣，一定要到花蓮走走看看，花蓮人的熱情好客一定會讓各位印象深刻，未來也會在花蓮市有更多曝光的機會，要粉絲們拭目以待。

馬來西亞女神林明禎（右）擁有百萬粉絲，花蓮市長魏嘉彥（左）力邀她擔任「花蓮市觀光大使」，將運動觀光旅遊行銷到東南亞。圖／花蓮市公所提供
馬來西亞女神林明禎（右）擁有百萬粉絲，花蓮市長魏嘉彥（左）力邀她擔任「花蓮市觀光大使」，將運動觀光旅遊行銷到東南亞。圖／花蓮市公所提供

林明禎 粉絲 花蓮 觀光 馬來西亞

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