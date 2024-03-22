花蓮瑞穗車站停車場2公尺深坑洞 台鐵急封鎖回填

花蓮瑞穗火車站後站停車場，昨天下午2時許突然出現寬2公尺坑洞，深度約2.5公尺，台鐵人員緊急拉起封鎖線，初步推測是管線漏水導致，今天回填整修。

有民眾拍下停車場塌陷照片，在臉書「花蓮瑞穗水尾人」社團發文指出，「愈來愈大洞，依然沒有防護」，照片中1輛自行車後輪掉落洞內，所幸前輪鎖在自行車停放架，沒有整輛掉進洞內。

台鐵花蓮工務段指出，塌陷區域位於瑞穗車站後站停車場，停放機車及腳踏車，昨天下午2時44分接獲通報出現坑洞，洞口長約1公尺、寬約2公尺、深度約2.5公尺，所幸沒有造成人員受傷及車輛受損。

台鐵花蓮工務段指出，獲報後已將坑洞周圍拉起封鎖線，移走附近停放的自行車，初步勘查疑似是管線漏水導致土壤鬆動，將進行回填作業，預計今天完工，讓停車場恢復正常使用。