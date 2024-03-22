聽新聞
test
0:00 / 0:00

4村為範圍 花蓮吉安籌設休閒農業區

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮吉安鄉有知名農場、農莊，逐漸發展為農業旅遊吸引觀光客，不過各家業者各做各的，難有統整的遊程。縣政府召集業者討論，決定以4個村為範圍，籌備「吉野休閒農業區」，並申請成立發展協會，盼整體行銷地方農業特色。

吉安鄉人口超過8萬人，為全台人口最多的鄉，擁有得天獨厚的自然地景與豐富農業資源，已有2處取得特色農遊場域認證，分別是櫻田野養生休閒農莊、君達休閒農場，另有共計超過50家農遊相關業者，具發展休閒農業旅遊潛力。

農業處長陳淑雯表示，吉安鄉休閒農業業者過去都單打獨鬥，沒有整體行銷管道，集結大家的想法後，決定要籌備休閒農業區，在那之前需要成立協會，在區域範圍內規畫遊程、硬體設施改善、推動產業及舉辦活動等；未來協會成立後，也能向政府申請經費，讓休閒農業區能永續發展。

休閒農業業者凝聚共識，以吉安鄉舊稱「吉野」為名，籌備成立「吉野休閒農業區」，同時募集32位協會發起人，將由民宿業者林妙娟作為發起人代表，申請成立「花蓮縣吉安鄉休閒農業發展協會」。

陳淑雯說，休閒農業區畫定若在都市計畫區內，面積最多300公頃，若在計畫區外可以到600公頃，盡量選擇在都市計畫區外畫定，因此包含南華、干城、永興、福興等村落部分範圍，協會現在還在向社會處申請中，未來農業處會輔導撰寫計畫內容。

吉安 花蓮 都市計畫

延伸閱讀

與國際連結 花蓮縣爭取主辦2026 ICG國際少年運動會 執委齊聚場勘

花蓮淺層地震、雙北搖晃有感？ 氣象署揭原理：3天內恐有規模4至5餘震

花蓮規模5.3地震！桃園機場捷運一度全線停駛2分鐘 乘客全員平安

半個台灣搖晃有感！18點49分花蓮規模5.3地震 最大震度4級

相關新聞

4村為範圍 花蓮吉安籌設休閒農業區

花蓮吉安鄉有知名農場、農莊，逐漸發展為農業旅遊吸引觀光客，不過各家業者各做各的，難有統整的遊程。縣政府召集業者討論，決定...

南澳泰雅運 標語賽疑遭灌票重新票選

宜蘭南澳鄉公所承辦第12屆全國泰雅運，日前展開趣味標語競賽票選，民眾反映有人灌票，公所重啟網路投票，原票數作廢，部分參加...

台東大武鄉長補選 三腳督

台東縣大武鄉長下月13日補選，國民黨參選人王景昌、民進黨蕭國書及無黨籍高春花形成三腳督，國民黨主席朱立倫昨赴台東輔選，朱...

基隆百福火車站天橋和站內外暗黑 夜歸女怕怕將增照明

台鐵基隆百福火車站入夜後暗黑，通勤女性反映天橋和站內外夜間照明都不足，讓夜歸女性很害怕，擔心有不明人士騷擾，造成通勤族和...

基隆議員控欠社工調薪斷炊 市府斥謠言：市長3作法顧社工

基隆市議員張之豪昨在臉書指控市長未簽公文，市府積欠的社工「調薪」的差額，3個月下來已積欠達1萬多元，並用「社工斷炊3個月...

蘭嶼縣議員黃碧妹涉詐領出席費將解職 遺缺須補選

台東縣蘭嶼鄉親民黨縣議員黃碧妹，涉嫌詐領議員出席費等，遭依利用職務機會詐取財物判處1年10月定讞；台東縣選委會表示，依規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。