4村為範圍 花蓮吉安籌設休閒農業區

花蓮吉安鄉有知名農場、農莊，逐漸發展為農業旅遊吸引觀光客，不過各家業者各做各的，難有統整的遊程。縣政府召集業者討論，決定以4個村為範圍，籌備「吉野休閒農業區」，並申請成立發展協會，盼整體行銷地方農業特色。

吉安鄉人口超過8萬人，為全台人口最多的鄉，擁有得天獨厚的自然地景與豐富農業資源，已有2處取得特色農遊場域認證，分別是櫻田野養生休閒農莊、君達休閒農場，另有共計超過50家農遊相關業者，具發展休閒農業旅遊潛力。

農業處長陳淑雯表示，吉安鄉休閒農業業者過去都單打獨鬥，沒有整體行銷管道，集結大家的想法後，決定要籌備休閒農業區，在那之前需要成立協會，在區域範圍內規畫遊程、硬體設施改善、推動產業及舉辦活動等；未來協會成立後，也能向政府申請經費，讓休閒農業區能永續發展。

休閒農業業者凝聚共識，以吉安鄉舊稱「吉野」為名，籌備成立「吉野休閒農業區」，同時募集32位協會發起人，將由民宿業者林妙娟作為發起人代表，申請成立「花蓮縣吉安鄉休閒農業發展協會」。

陳淑雯說，休閒農業區畫定若在都市計畫區內，面積最多300公頃，若在計畫區外可以到600公頃，盡量選擇在都市計畫區外畫定，因此包含南華、干城、永興、福興等村落部分範圍，協會現在還在向社會處申請中，未來農業處會輔導撰寫計畫內容。