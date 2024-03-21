疑遭灌票？南澳全國泰雅運趣味標語競賽 公所重啟網路投票

宜蘭南澳鄉公所承辦第12屆全國泰雅運，活動開始前推出多項配套活動，其中趣味標語票選發生爭議，民眾反映有人灌票，公所重啟網路投票，原票數作廢，部分參加者不滿，稱「按照原本規則走變成做白工」；公所表示，原系統並不完善，可能發生同一人多次投票，才會重啟。

南澳鄉睽違10再次舉辦全國泰雅運，訂於5月23日到25日，年初開始陸續推出各項暖身活動，其中趣味標語競賽截至3月10日徵選結束，共徵得22個標語，第三方評審選出前3名與佳作6名，獎金1萬元到1000元不等；另設網路人氣獎1名，獎金8000元，從3月13日投票到29日。

鄉公所昨天公布評審評選結果，由「Talagay，lokah su wah」奪魁，該標語表示每名參賽者都是競賽中的佼佼者，也符合南澳鄉群的法。公所同時宣布，正在投票中的網路人氣獎投票機制未盡完善，疑似出現灌票，為確保結果公平，將重啟投票，現有票數作廢，延後到3月25日到4月2日投票。

民眾對重啟投票意見不一，有人質疑「一般民眾按照原本規則走，看不出哪裡不公平」，拜託親友投票本來就未被禁止，重新來過讓先前的心力全都白費，對努力拉票的人更不公平；有人則說，有參加者每天動員其他原鄉的親友投票，對其他參加者也是種不公平。

鄉公所今回應，第一次舉辦大型網路活動，較不熟悉一些細節，原先的投票系統未限制單個IP只能投一次票，容易造成同一人大量灌票，才重啟系統，加上限制防止大量灌票；活動並不禁止向親友拉票，但若不重啟，在機制有漏洞的情況下對所有人都不公平。