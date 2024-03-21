蘭嶼縣議員黃碧妹涉詐領出席費將解職 遺缺須補選

台東縣蘭嶼鄉親民黨縣議員黃碧妹，涉嫌詐領議員出席費等，遭依利用職務機會詐取財物判處1年10月定讞；台東縣選委會表示，依規定解職須辦理補選。

黃碧妹涉嫌詐領議會出席費等津貼新台幣4900元，一、二審均依利用職務機會詐取財物罪判處1年10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年；黃碧妹上訴，昨天最高法院駁回上訴，定讞。

最高法院指出，黃碧妹獲緩刑定讞，雖免入監執行，但因地方制度法規定，將解除縣議員職務。

地方制度法規定，直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額3/10以上或同一選舉區缺額達1/2以上時，均應補選。

台東縣選委會表示，蘭嶼縣議員只有1選區，應選名額1席，因此根據地方制度法必須辦理補選，補選作業由中央選委會處理。

黃碧妹民國107年以親民黨籍參選台東縣議員，高票當選，111年則以無黨籍參選連任成功；卻於109年10月22日涉嫌虛偽簽名，詐領同年月20日、21日的議會出席費、交通費及膳食費等津貼，共計4900元。