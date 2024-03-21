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每天限1200人 台灣龍珠基隆嶼4月1日開放登島

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆和平橋頭「熱狗公車站牌」昨啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗公車站牌」昨啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影

有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，今年將在4月1日開放登島旅遊，總量管制每天限1200人，沿步道登頂可遠眺「基隆海檻」，是島上獨有的特色景觀，4至6月是百合花季。今年有21艘船舶申請載客登島，可飽覽基隆嶼十景，並挑戰登頂。

基隆嶼為重要漁場與休閒觀光場域，是火山生成的島嶼，擁有得天獨厚自然景觀與海洋資源，面積約24公頃，狀如鯨魚，與棉花嶼、彭佳嶼及花瓶嶼為基隆外海4個火山島嶼。

市府昨公告，今年從4月1日至10月31日開放基隆嶼登島，每日開放時間為上午8時至下午5時，遊程可洽市府核准的船家預約。

另，基隆市和平島彩色屋是網紅打卡熱點，吸引遊客造訪，台畜公司認養和平橋頭一處老舊站牌，打造為「熱狗舖」公車亭，外觀煥然一新，結合正濱漁港正藍海洋與異國風情，與後方彩色屋相互輝映，昨天揭幕啟用，有遊客表示，「不仔細看不知是公車亭，還以為在賣熱狗」。

副市長邱佩琳說，和平橋頭是第3座公私協力公車亭，陸續還有企業認養行動，合力打造城市新意象。

公車 基隆嶼 認養

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