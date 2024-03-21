食物銀行共享園區 花蓮瑞穗設站

台北市忠勤里長、北市臻佶祥社會服務協會理事長方荷生，考量花蓮幅員狹長南北距離達180公里，易受地理環境與交通因素影響物資即時分享，爭取乳品等即期時效，繼成立「臻佶祥食物銀行共享園區花蓮吉安站」後，將成立東部第二處食物銀行「花蓮瑞穗站」，3月25日開幕。

「花蓮吉安站」前年8月8日啟用，以大型倉儲型態打造具有在地特色的食物銀行，進駐花蓮地區，已協助花蓮46所國小、24教會、3部落、1文健站、1協會及1課輔班等，其受惠總數達6743份，若以1份單價以1000元計算，其投入分享等物資總金額已達674萬3000元。

有「最強里長」之稱的方荷生表示，目前朝319鄉鎮「一鄉一據點」的目標邁進，要讓全台各地弱勢家庭及民眾，能透過每月社福點數換取實際需要物資，讓每一鄉鎮都有一個實體食物銀行、冰箱，打造社區型照顧網路，就近協助需要被幫助的人。

方荷生表示，花蓮幅員狹長，南北距離達180公里，因為部分物資像乳品類有即期時效，協會為有效解決此一問題，積極籌備成立東部第二處食物銀行，花蓮瑞穗站將可擴大在東部的服務範圍。

方荷生說，感謝和碩聯合科技及王長庚公益信託基金會回饋鄉里成立食物銀行，讓社區照顧福利服務的互助系統，實踐社區照顧服務，尤其是在瑞穗成長和碩董事長童子賢，同時也是台灣食育協會及食育大使，展現表現企業家愛護家鄉的精神，令人感動。