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台62延伸萬里經過許多水源地 立委林沛祥：環評能否過關才是關鍵

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台62延伸萬里盼解基隆塞車，基隆地方盼國1、國3通盤檢討提配套。圖／公路局提供
台62延伸萬里盼解基隆塞車，基隆地方盼國1、國3通盤檢討提配套。圖／公路局提供

行政院核定台62線七堵延伸萬里及金山可行性評估，基隆希能成為北台灣遊客到北海岸旅遊的替代道路，不要都從基金交流道下，每逢假日就把基金公路塞死。基隆立委林沛祥說，應再審慎評估，如果環評能過他樂觀其成，但要有解決現況塞車的配套的措施。前立委蔡適應表示，國1、3、台62線應再妥善規畫、通盤檢討車流，才能讓這個計畫得到最大的效益。

立委林沛祥指出，從台62採高架延伸到萬里的方案，經過很多山坡、水源地，可行性評估只是第一步，環評能否過關才是關鍵重點，如果環評能過他樂觀其成。

林沛祥說，基隆安樂區基金公路的居民，每逢假日都得忍受塞車的痛苦，長期以來無法解決，而塞在國三、基隆的遊客多來自北台灣各縣市，因此解決這件事情牽涉的是北台灣的民眾，240億的經濟效益在哪裡，還可以再審慎評估，要完工建成不知是多少年後的事，無法解決現在面臨塞車的難題。

林沛祥表示，他會請交通部再研議其他可行的方案，比如從國三接一條高架引道到台62的模式，在造價、經費和效益上可能相較都較少，是否可行可以再評估。因此建議交通部還要通盤檢討，並有解決現況塞車的配套的措施。

前立委蔡適應表示，這個案子他從還是市議員的時候就在關注，也在他立委任內邀集中央和地方的交通單位，辦理了多場說明會，協助居民了解這項重大工程的規畫和進度，他很感謝行政院和國發會拍板定案，期盼未來完成後，北海岸地區的交通可以獲得大幅改善。

蔡適應，新北市的居民期盼有一條快速又安全的道路，不過他更關心基隆市的路段，新的路廊會不會影響地方的環境，還有山區的地質敏感地段，所以在過去幾次地方說明會，他都要求規畫單位一定要讓大家了解後續的影響，並且充分溝通。

蔡適應提到，希望交通部、基隆市政府和新北市政府，要考量國道1號、國道3號、台62線快速道路相互間的狀況，妥善規畫相關配套措施，紓解尖峰時刻的車流，才能讓這個計畫得到最大的效益。

基隆 萬里 蔡適應

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