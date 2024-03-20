陳俊宇宜蘭服務處「黃金地段」曝光 離縣府、議會都很近

宜蘭選出的立委陳俊宇今天成立服務處，地點在宜蘭縣議會旁縣政一街3號，溪南與溪北中間、距離縣政府與縣議會也近，盼有助於互動溝通，爭取重大建設。

陳俊宇也說明今年預計要在立法院推動及爭取建設的重點，以「新交通」、「拚觀光」、「好醫療」、「挺農民」四大方向來努力。

他說，宜蘭即將迎來多項新交通建設，今年最重要的目標就是讓鐵路高架順利通過環評，並且如期動工；Tpass常態辦理、北宜高鐵10年完工，並在高鐵到宜蘭前，先做好縣內接駁及公共運輸系統。

今年會期開始，他會向交通部觀光署長提出在宜蘭縣成立「宜蘭國家風景區管理處」，引入國家級資源，建設宜蘭，同時讓「頭城五漁村」計畫再升級，加速打造宜蘭國際級的景點。

此外，宜蘭人的醫療資源不該被漠視，他會向教育部長請命，盡速完成陽明醫院二期；爭取護理人員在地進修，留住優秀護理人才，讓宜蘭人擁有醫學中心等級的醫療品質。

身為農家子弟的陳俊宇說，他深知農民辛苦，公糧收購價格12年來未漲，他將優先為農民爭取調高3元以上，並要求定期檢討公糧價格。