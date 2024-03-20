聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮農友小心「葉稻熱病」 防治資材補助每人限領一次
近日天氣陰晴不定，濕度又高，花蓮縣政府監測縣內水稻田，發現南區已有零星「葉稻熱病」現蹤，提醒農友防治，提供每公頃300元補助購買防治資材，可到鄉鎮市公所洽詢。
花蓮縣府每年監測水稻田各種可能的疫蟲病害，對於「稻熱病」部分，主要設置在鳳林鎮、玉里鎮及富里鄉各有5個點，近日監測發現，南區少部分田區邊水稻叢的稻葉，已經出現稻熱病的情況。
縣府表示，水稻是花蓮種植面積最大的作物，這個月以來隨著鋒面南移，天氣陰晴不定，田間濕度上升。動植物防疫所長周黃得榮說，水稻稻熱病好發於濕度高的時候，尤其氣溫若有劇烈變化，更加嚴重，若是施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田，更容易發生。
動防所指出，今年縣內第一期水稻葉稻熱病發生得較早，部分水稻已進入分蘗期，水稻分蘗初期或病害發生前，慣行田區建議使用「六%撲殺熱粒劑」、有機田區可使用「中性化亞磷酸」預防，若是稻苗葉片出現病斑，慣行田區可選用「亞賜圃」、「護粒松」等防治。
縣府已核定補助水稻葉穗稻熱病防治資材計畫，每公頃300元，每人限補助1次，可向土地所在地鄉鎮市公所洽詢，呼籲農友盡早防治，避免病情擴散蔓延成穗稻熱病，造成減產損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言