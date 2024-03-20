花蓮農友小心「葉稻熱病」 防治資材補助每人限領一次

近日天氣陰晴不定，濕度又高，花蓮縣政府監測縣內水稻田，發現南區已有零星「葉稻熱病」現蹤，提醒農友防治，提供每公頃300元補助購買防治資材，可到鄉鎮市公所洽詢。

花蓮縣府每年監測水稻田各種可能的疫蟲病害，對於「稻熱病」部分，主要設置在鳳林鎮、玉里鎮及富里鄉各有5個點，近日監測發現，南區少部分田區邊水稻叢的稻葉，已經出現稻熱病的情況。

縣府表示，水稻是花蓮種植面積最大的作物，這個月以來隨著鋒面南移，天氣陰晴不定，田間濕度上升。動植物防疫所長周黃得榮說，水稻稻熱病好發於濕度高的時候，尤其氣溫若有劇烈變化，更加嚴重，若是施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田，更容易發生。

動防所指出，今年縣內第一期水稻葉稻熱病發生得較早，部分水稻已進入分蘗期，水稻分蘗初期或病害發生前，慣行田區建議使用「六%撲殺熱粒劑」、有機田區可使用「中性化亞磷酸」預防，若是稻苗葉片出現病斑，慣行田區可選用「亞賜圃」、「護粒松」等防治。

縣府已核定補助水稻葉穗稻熱病防治資材計畫，每公頃300元，每人限補助1次，可向土地所在地鄉鎮市公所洽詢，呼籲農友盡早防治，避免病情擴散蔓延成穗稻熱病，造成減產損失。