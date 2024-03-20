花蓮「葉稻熱病」現蹤 防治資材每公頃補助300元

3月以來氣候陰晴不定，田間濕度上升，花蓮縣農業處監測水稻特定疫病蟲害情形，南區發現「葉稻熱病」，提供防治資材補助每公頃300元，農友可向在地公所洽詢，儘早防治。

花蓮縣政府發布訊息表示，入春以來，花蓮最大宗種植面積的水稻已陸續定植，雖然農作物需要雨露滋養，但在氣候轉變之際，伴隨而來也是疫病的高風險期。

花蓮縣政府籲請農友持續注意並防治稻熱病，有需要稻熱病防治補助資材農友，可儘快至各土地所在地的鄉鎮巿公所洽詢，儘早防治，防治資材補助為每公頃新台幣300元，每人補助一次，經費有限用完為止。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，每年縣府都會進行針對縣內重要農產品疫病設置監測點，目前針對「稻熱病」所設點位主要在鳳林鎮5點、玉里鎮5點、富里鄉5點。

近日已在少部分田區水稻叢的稻葉上，發現稻熱病病徵，所以特別提醒農友要加強管理及注意防治。周黃得榮指出，水稻稻熱病容易於濕度高時發病，當氣溫劇烈變化時，更加嚴重，尤其在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生。

今年花蓮縣第一期水稻葉稻熱病發生較早，且部分水稻已陸續進入分蘗期，周黃得榮籲請農友密切注意田間稻熱病發生情形，一旦發現病勢發展有增加趨勢，應立即施藥防治，避免「葉稻熱病」擴散蔓延成「穗稻熱病」而造成產量損失。

此外，也需注意施用過量的氮肥，容易促成植株徒長、葉片柔弱，而降低對病害之抗性。

在防治藥劑使用，周黃得榮指出，農友可參考農業部動植物防疫檢疫署農藥資訊服務網查詢，並注意氮肥用量、及時施藥防治與搭配灌排水以避免病害發生；若有任何防治技術問題，可洽請農業部花蓮區農業改良場協助。