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考量花蓮狹長南北距180公里 食物銀行共享園區再增1站

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市中正區忠勤里長方荷生從推動老人送餐到創辦食物銀行，被封為「地表最強里長」。圖／聯合報系資料照片
台北市中正區忠勤里長方荷生從推動老人送餐到創辦食物銀行，被封為「地表最強里長」。圖／聯合報系資料照片

有「最強里長」之稱的北市臻佶祥社會服務協會理事長方荷生，打造食物銀行送暖，考量花蓮幅員狹長南北距離達180公里，易受地理環境與交通因素影響物資即時分享，爭取乳品等即期時效，繼成立「臻佶祥食物銀行共享園區花蓮吉安站」後，將成立東部第二處食物銀行「花蓮瑞穗站」，3月25日開幕。　

方荷生表示，目前朝319鄉鎮「一鄉一據點」目標邁進，要讓全台各地弱勢家庭及民眾，能透過每月社福點數換取實際需要物資，讓每一鄉鎮都有一個實體食物銀行、冰箱，結合續食、募集物資、在地創生、分享資源打造社區型照顧網路，就近協助需要被幫助的人。

「花蓮吉安站」111年8月8日啟用，以大型倉儲型態打造具有在地特色的食物銀行，進駐花蓮地區，已協助花蓮46所國小、24教會、3部落、1文健站、1協會及1課輔班等，其受惠總數達6743份，若以1分單價以1000元計算，其投入分享等物資總金額已達674萬3000元。

方荷生說，由於花蓮幅員狹長南北距離達180公里，易受地理環境與交通因素影響「物資即時分享」，因部分物資具有有即期時效，例如乳品，協會為了有效解決此一問題，積極籌備成立東部第二處食物銀行，預定3月25日舉辦「臻佶祥食物銀行共享園區-花蓮瑞穗站」啟動暨剪綵典禮。

花蓮瑞穗站除將擴大東部服務範圍外，也感謝和碩聯合科技及王長庚公益信託基金會以企業家回饋鄉里精神成立食物銀行，讓社區照顧福利服務的互助系統，實踐社區照顧服務，尤其是在瑞穗成長和碩董事長童子賢，同時也是台灣食育協會及食育大使，展現表現企業家愛護家鄉的精神，令人感動。

方荷生也希望大家一起打造社區新型態2.0，可透過官網系統進行線上捐款；或使用愛心捐贈碼1030312捐贈發票；亦可捐款至指定帳戶：台北富邦銀行012雙園分行，帳號：4001-2000-0274，戶名：社團法人臺北市臻佶祥社會服務協會。

弱勢家庭 愛心 捐款 網路 花蓮 食物銀行

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