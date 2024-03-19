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台東有機農業品牌 與美僑協會合作推廣永續理念

中央社／ 台東縣19日電

台東永續農業品牌SLOW SUPER首次攜手美僑協會，自15日起至4月30日在美僑協會展開40多天的展售，提供台東最道地有機農產品供美僑協會專屬會員挑選。

台東縣政府今天發布新聞稿，這次的展售活動，台東縣政府特別精選24家有機及友善農友農產品北上美僑協會，強化台東有機及友善品牌，讓全國消費者更認識台東優質農產品，持續推廣永續農業。

台東縣長饒慶鈴表示，為了協助台東永續農業品牌SLOW SUPER積極拓展市場，讓全國看見持續推廣友善環境的台東慢農職人，從產地到餐桌呈現台東農食價值，台東縣政府繼去年底於台北華山以「SLOWSUPER台東慢農市集」與台東慢食節聯合辦理，創造熱潮。

今年SLOW SUPER於年初與微風超市合作，進駐台北商圈，這次更與美僑協會合作，讓該會專屬會員能接觸台東純淨好食材，共同加入台東慢社群，一同支持慢農和慢食店家。

台東縣政府農業處表示，台東縣政府去年成立台東有機農業品牌SLOW SUPER，為持續加強品牌曝光，特別串聯努力生產優質農作的有機及友善農友，精選24名農友農產品，透過美僑協會展售活動讓消費者看見台東永續農業的核心價值。

活動並精選台東山線及海線生產的有機米，十大神農種植的有機紅烏龍茶、連日本人也驚豔的杭菊花茶、台東特色蔬菜翼豆加工品、木虌果飲品等優質農產加工品，邀請美僑協會會員共同愛護地球，品味純淨的台東味。

品牌 消費者

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