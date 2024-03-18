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花蓮觀光網首頁竟放泰國照 觀光處：廠商誤植 已改放金針花海

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府觀光處推出花蓮觀光資訊網，提供旅遊資訊，去年5月改版。卻有網友發現，首頁與遊程介紹的照片，竟是泰國清邁的稻浪山景。圖／翻攝臉書
花蓮縣政府觀光處推出花蓮觀光資訊網，提供旅遊資訊，去年5月改版。卻有網友發現，首頁與遊程介紹的照片，竟是泰國清邁的稻浪山景。圖／翻攝臉書

花蓮縣政府觀光處推出花蓮觀光資訊網，提供「食宿遊購行」資訊，以及主題遊程等，去年5月改版。網友發現，首頁與遊程介紹的照片，竟然是泰國清邁的稻浪山景，甚至刻意將圖片左右翻轉。縣府坦承疏失，已請廠商下架照片，改為花蓮六十石山金針花海，承諾未來加強管理。

有民眾日前在花蓮縣觀光資訊網查找旅遊資訊，發現網站首頁的稻浪照片，找不到花蓮哪裡有相近的景點，便將網頁截圖分享在臉書，跟網友一起找出照片美景出自何處。

有人說，照片雖像六十石山美景，但圖片裡的作物是稻米而不是金針花；還有人說是富里小天祥的山谷稻田美景，但現場地勢高低與視野都不符合。有眼尖網友推測，根據光線、稻田、山景及小屋，該圖應該是泰國清邁巴邦坪梯田美景，研判圖片來自網路圖庫，質疑縣府為何要用泰國的照片。

觀光處長張志翔指出，花蓮觀光資訊網的維護都是委託給廠商，得知照片誤植，馬上聯繫廠商了解情況，根據廠商的說法，泰國的照片有授權，因為看起來有自然的稻浪與山景，才放到官網上。「花蓮的美景不輸泰國」，前天已要求廠商下架並改為花蓮的景色，發生誤植照片，感到「很尷尬也很抱歉」，並囑咐廠商以後避免類似情形。

觀光處觀光行銷科長柯博皙說明，廠商在資訊網放照片，是想要呈現花蓮稻田與山景的意境，雖然是網路授權的圖庫，不過看到網友反應，立即向廠商求證確認，發現網站其他都是花蓮的風景，只有這張稻浪的照片是泰國，緊急更換為六十石山的金針花山谷照片。

柯博皙表示，觀光資訊網站首頁的底圖，上方有春夏秋冬四個不同的季節時間，會定期更換照片，而首頁下面的底圖，因網站設計訴求視覺美觀，會以風景照為主。有網友反應指出誤植照片，觀光處一定虛心接受並改進。

花蓮縣政府觀光處得知觀光資訊網誤植泰國風景照，已請廠商下架照片，改為花蓮六十石山金針花海。圖／翻攝花蓮觀光資訊網
花蓮縣政府觀光處得知觀光資訊網誤植泰國風景照，已請廠商下架照片，改為花蓮六十石山金針花海。圖／翻攝花蓮觀光資訊網
有網友推測，根據光線、稻田、山景及小屋，該圖應該是泰國清邁巴邦坪梯田美景，研判圖片來自網路圖庫。圖／翻攝臉書
有網友推測，根據光線、稻田、山景及小屋，該圖應該是泰國清邁巴邦坪梯田美景，研判圖片來自網路圖庫。圖／翻攝臉書
有網友質疑，花蓮觀光資訊網放泰國清邁的風景照。圖為過去的觀光資訊網照片，現已改為花蓮的風景照。圖／民眾提供
有網友質疑，花蓮觀光資訊網放泰國清邁的風景照。圖為過去的觀光資訊網照片，現已改為花蓮的風景照。圖／民眾提供

泰國 花蓮

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