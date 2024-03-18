4星營地 鳳林遊憩區轉型露營區

花蓮鳳林遊憩區閒置多年，觀光署花東縱谷國家風景區管理處整理48公頃土地，將轉型為露營區，以4星級營地規格，完成第一期露營區設施，預計10月試辦大型露營活動。縱管處長郭振陵說，鳳林遊憩區面積大，預計先做基礎設施，減輕民間投資壓力。

住在鳳林鎮的楊姓居民說，這塊地真的閒置很久，若能順利開放，樂見成為鳳林觀光大亮點；不過也會擔心觀光帶來垃圾與汙染，盼縱管處慎選業者。

台9線鳳林段的鳳林遊憩區2000年通過環評後整修，曾舉辦多次飛行傘活動，卻成效不佳，接下來受花東鐵路電氣化計畫影響，光復隧道須經過園區下方，縱管處直到2015年才點交完畢。

縱管處規畫鳳林遊憩區對外招商，考量投資成本高有難度，變更為逐步開發模式，去年2月通過環評，因應近年露營風潮，要打造成花蓮露營示範基地。

縱管處長郭振陵指出，鳳林遊憩區面積大，單純經營露營恐怕負擔重，中央建議可先做基礎設施，減輕民間投資壓力，將園區分成3期開發。第1期以「FICC國際露營協會」4星級營地等級，陸續完成露營區基礎設施，正申請汙水排分許可。

鳳林遊憩區將以OT方式營運，由政府出資興建、業者營運，這幾個月會公告招商，預計10月試辦大型露營活動。接著2、3期預計透過BOT方式，讓業者自行規畫其他主題營區，如廠商欲朝旅宿方向經營，會協助重提興辦事業計畫與環評。