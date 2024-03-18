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病癒投入自然農法 種出療癒7色米
前媒體人張明麗2019年帶著女兒在蘇澳鎮海岸社區實踐自然農法，每年留下強壯的種子手工育苗，種出全台唯一整包以自然農法培育的6色稻米，連同白米能煮出色香味俱全的7色飯，並召募穀東贊助認養金。
53歲的張明麗是水月農莊莊主，長期關注食安、農業永續及土地生態，2005至2010年經歷過一場莫名病痛難解，後在癌末病友引薦下，查出病痛肇因於含汞的牙材及食物農藥殘留含砷所致，致使她開始食用自然無毒食物及排毒，逐漸恢復健康。
張明麗原是媒體記者，曾代表綠黨在基隆參選市議員，2014年她帶著7歲女兒在基隆的荒山裡種稻，試種不到50坪。她反覆思考，為何農民認為不用農藥及肥料就種不好稻米？最主要應是缺乏健康強壯的種子。
甚至為了推廣自然農法，2019年她搬到蘇澳鎮海岸社區，種植7種稻米共2.5公頃，加上其他種栽合計近5公頃，張說，「每年稻子都會用它們的方式，標記那一年天候變化」、「不同氣候刻畫出不同色彩」，培育7種稻米包含台中秈十號、台版越光米、黑秈米、瑞岩香米、圓糯米、紅米、在來米，上市的整包米呈現色彩多層次療癒感。
蘇澳鎮長李明哲認同其理念，日前與慈心華德福學生前往參與農事體驗。張明麗近年也召募穀東認養，依品項及耕作面積，認養價從800至1萬6千元不等，海岸社區46公頃可耕地面積，她與另一名農友已有超過25%土地採自然農法，未來更多穀東加入，推動成立「自然農法專區」是她下一步夢想。
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