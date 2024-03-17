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前媒體人她大病痊癒 投入自然農法種出「7色米」超療癒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
張明麗歷經一場病痛痊癒後，開始種稻實踐自然農法。圖／蘇澳鎮公所提供
張明麗歷經一場病痛痊癒後，開始種稻實踐自然農法。圖／蘇澳鎮公所提供

曾是媒體人、選過市議員的張明麗在歷經一場病痛痊癒後，引領她走上實踐自然農法這條路。她選擇來到好山好水的宜蘭，2019年帶著女兒在蘇澳鎮海岸社區種稻，每年留下強壯的種子育苗，種出全台唯一整包以自然農法培育的6色稻米，滋味甘甜，連同白米就能煮出7色飯，滿足視覺與味覺享受，更吃出健康。

53歲的張明麗是水月農莊莊主，長期關注飲食安全、農業永續及土地生態議題，2005至2010年一場長達5年、莫名病痛難解，後來在一位癌末病友引薦下，終於查出病痛肇因於含汞的牙材及食物農藥殘留含砷所致，她開始食用自然無毒食物及排毒，逐漸恢復健康。

張明麗原是媒體記者，曾代表綠黨在基隆參選市議員，最後選擇離開舒適圈，2014年她帶著7歲女兒在基隆的荒山裡種稻，試種不到50坪。她反覆思考，為何農民認為不用農藥及肥料就種不好稻米？最主要應是缺乏健康強壯的種子。

後來帶著女兒到宜蘭上實驗學校，她看到豐沛土地資源，不禁想要進行大規模種植實驗，實踐過去所學的自然農法理論，而稻米成了首選，因為它是主食，加上很喜歡吃飯，於是開始在冬山鄉練習種植。

為了推廣自然農法，2019年搬到蘇澳鎮海岸社區種植7種稻米共2.5公頃，加上其他種栽合計近7公頃，張明麗說，「每年，稻子都會用他們自己的方式標記那一年天候的變化，不同氣候刻畫出不同的色彩」，培育7種稻米包含台中秈十號、台版越光米、黑秈米、瑞岩香米、圓糯米、紅米、在來米，上市的整包米呈現色彩多層次療癒感。

蘇澳鎮長李明哲認同其理念，日前與慈心華德福學生前往參與農事體驗，了解手工育苗從穀種脫粒脫芒、鹽水選種汰除不飽滿的稻穀、溫湯消毒清洗、水圳浸種讓穀種吸飽水分發芽、挖田篩土、做苗盤進苗床、照顧秧苗直到插秧成長，讓自然農法教育向下紮根。

張明麗近年召募穀東認養，依品項及耕作面積認養價格800到1萬6千元不等，海岸社區46公頃可耕地面積，目前她與另一名農友已超過 25%土地採用自然農法，未來更多穀東加入擴大認同力，推動成立「自然農法專區」是她下一步的夢想。

蘇澳鎮長李明哲（左三）與慈心華德福學生前往水月農莊，了解如何培育健康的種子。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲（左三）與慈心華德福學生前往水月農莊，了解如何培育健康的種子。圖／蘇澳鎮公所提供
6色米連同白米，就能煮出美味的7色飯。圖／水月農莊提供
6色米連同白米，就能煮出美味的7色飯。圖／水月農莊提供
水月農莊莊主張明麗（右二）、女兒（右一）與援農採種的友人。圖／水月農莊提供
水月農莊莊主張明麗（右二）、女兒（右一）與援農採種的友人。圖／水月農莊提供
自然農法獲得認同，蘇澳鎮長李明哲與水月農莊莊主張明麗討論育苗。圖／蘇澳鎮公所提供
自然農法獲得認同，蘇澳鎮長李明哲與水月農莊莊主張明麗討論育苗。圖／蘇澳鎮公所提供
晶瑩飽滿的7色米。圖／水月農莊提供
晶瑩飽滿的7色米。圖／水月農莊提供
煮出來的7色米飯，好吃又療癒。圖／水月農莊提供
煮出來的7色米飯，好吃又療癒。圖／水月農莊提供
慈心華德福的學生體驗手工育苗。圖／蘇澳鎮公所提供
慈心華德福的學生體驗手工育苗。圖／蘇澳鎮公所提供
6色米連同白米，就能煮出美味的7色飯。圖／水月農莊提供
6色米連同白米，就能煮出美味的7色飯。圖／水月農莊提供

宜蘭 稻米 自然農法 蘇澳

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