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花蓮鳳林遊憩區轉型露營區 10月辦露營活動招商投資

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林遊憩區閒置多年，縱管處整理48公頃的土地，轉型為露營區，預計10月辦露營活動招商。圖／花東縱管處提供
花蓮鳳林遊憩區閒置多年，縱管處整理48公頃的土地，轉型為露營區，預計10月辦露營活動招商。圖／花東縱管處提供

花蓮鳳林遊憩區閒置多年，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處整理48公頃的土地，轉型為露營區，以4星級營地的等級，完成第一期露營區設施，包括超過60個營位、淋浴間、炊事亭等，預計10月試辦大型露營活動，盼吸引廠商投資營運。

在台9線鳳林段的鳳林遊憩區，於2000年通過環評後整修，曾舉辦多次飛行傘活動，卻成效不佳，接下來受花東鐵路電氣化計畫影響，光復隧道須經過園區下方，縱管處直到2015年才點交完畢。

縱管處規畫鳳林遊憩區對外招商，考量投資成本高有難度，變更為逐步開發模式，去年2月通過環評，因應近年露營風潮，要打造成花蓮露營示範基地。

縱管處長郭振陵指出，由於鳳林遊憩區面積大，單純經營露營恐怕負擔重，中央建議可先做基礎設施，減輕民間投資壓力，將園區分成3期開發。

第1期開發以「FICC國際露營協會」4星級營地等級，陸續完成露營區基礎設施，包括車露區、65個搭帳營位、警衛室、販賣部、炊事亭、淋浴間及公廁等設施，現正申請汙水排分許可。

鳳林遊憩區將以OT方式營運，也就是業者營運政府投資興建完成的建設，這幾個月會公告招商，預計在10月試辦大型露營活動，增加招商速度。接著2、3期預計透過BOT方式，讓業者自行規畫其他主題營區，營造不同露營型態，如廠商欲朝旅宿方向經營，會協助重提興辦事業計畫與環評。

郭振陵表示，園區內除了露營區，也引入馬太鞍溪水，成為人工湖畔，營造水岸綠地的自然生態環境，未來也可辦理如SUP、釣魚等水域活動，希望集結業者巧思，營造具在地特色的生態露營園區。

花東縱管處整理花蓮鳳林遊憩區，轉型為露營園區，現已完成第一期露營區設施，預計10月試辦大型露營活動，吸引廠商投資。圖／花東縱管處提供
花東縱管處整理花蓮鳳林遊憩區，轉型為露營園區，現已完成第一期露營區設施，預計10月試辦大型露營活動，吸引廠商投資。圖／花東縱管處提供

環評 露營區

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