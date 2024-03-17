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避免交通癱瘓…告五人返鄉萬人演唱會 宜縣府下午1時安排大巴提早接駁

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
告五人打造復刻版的南方澳漁船，貼近「哈瓜」。圖／相信音樂提供
告五人打造復刻版的南方澳漁船，貼近「哈瓜」。圖／相信音樂提供

宜蘭很少舉辦大型演唱會，「vivo告五人《宇宙超有趣》新世界巡迴演唱會」接連兩天在宜蘭運動公園獻唱，昨晚上萬人潮幾乎癱瘓交通，散場時公園四周大巴一輛接一輛疏運。縣府交通處表示，除了主辦單位有北中南歌迷返鄉專車，縣府也有免費接駁車載大家到轉運站，可多加利用。

演唱會昨晚7點開場，但現場4、5時就湧入不少年輕人逛市集、購買商品及吃喝。縣政府事先協調客運業者派出15輛轉接駁車，免費搭載大家往返宜蘭及羅東轉運站。今天演唱會是傍晚5時開始，免費接駁車下午1時提早啟動。至於主辦單位也開出北中南歌迷返鄉專車，需網路事先購票。

這次告五人與日本塗鴉鬼才藝術家Lady Aiko跨界合作的演唱會視覺，在夜空下打造華麗開場，而且還把最先進的演唱會技術帶回家鄉，是首位在演唱會上引進超巨大「全息風扇 3D hologram fan」演出者，訂製結合超過15公尺長、共計24座全息風扇的巨型立體視效，加上接連長達55公尺巨幅LED螢幕，呈現強烈聲光效果，另外還有復刻版漁船「順德號」繞全場，頗具巧思。

16日第一場演唱會，開場曲〈新世界〉旋律響起，30秒煙火震撼彈搭上「歡迎來到這個新世界」視訊為巡迴演唱會揭開眩目的序幕，告五人一句「宜蘭！」歌迷尖叫歡呼，接連飆唱千萬點擊夯歌〈愛人錯過〉、〈醜人多作怪〉等29首歌曲，帶著告五豬頭套的哈密瓜手燈隨著音樂搖擺，2萬人共度一場披星戴月的哈瓜世界，更以長達90秒的煙火伴隨著歌曲收尾。

告五人透露，從小到大在宜蘭的演唱會，手指頭數得出來，「今天非常開心，有2萬哈瓜在這裡」；身為宜蘭人的雲安特別介紹「宜蘭套餐」，麻醬小、餛飩小…，原來是麻醬麵小碗與餛飩湯小碗，透露宜蘭人的早餐都是這樣吃，很有在地共鳴感，與歌迷共度3小時歡唱時光。

告五人〈新世界〉煙火震撼開場，2萬人尖叫呼喊告五人。圖／相信音樂提供
告五人〈新世界〉煙火震撼開場，2萬人尖叫呼喊告五人。圖／相信音樂提供
告五人《宇宙超有趣》演唱會煙火不間斷，成為超美的夜景。圖／相信音樂提供
告五人《宇宙超有趣》演唱會煙火不間斷，成為超美的夜景。圖／相信音樂提供
告五人演唱會昨晚結束時，主辦單位與縣政府出動大巴接駁服務歌迷。圖／相信音樂提供
告五人演唱會昨晚結束時，主辦單位與縣政府出動大巴接駁服務歌迷。圖／相信音樂提供
告五人凱旋高歌，宜蘭史上最盛大戶外售票演唱會，點亮夜空。圖／相信音樂提供
告五人凱旋高歌，宜蘭史上最盛大戶外售票演唱會，點亮夜空。圖／相信音樂提供
雲安嗨喊「在宜蘭開演唱會真的很開心，有2萬個哈瓜在這裡」。圖／相信音樂提供
雲安嗨喊「在宜蘭開演唱會真的很開心，有2萬個哈瓜在這裡」。圖／相信音樂提供
復刻版的南方澳「順德號」漁船繞行整場，告五人笑說「自己在搖滾區」，距離哈瓜超近。圖／相信音樂提供
復刻版的南方澳「順德號」漁船繞行整場，告五人笑說「自己在搖滾區」，距離哈瓜超近。圖／相信音樂提供
告五人演唱會昨晚結束時，主辦單位與縣政府出動大巴接駁服務歌迷。圖／相信音樂提供
告五人演唱會昨晚結束時，主辦單位與縣政府出動大巴接駁服務歌迷。圖／相信音樂提供
告五人演唱會昨晚結束時，主辦單位與縣政府出動大巴接駁服務歌迷。圖／相信音樂提供
告五人演唱會昨晚結束時，主辦單位與縣政府出動大巴接駁服務歌迷。圖／相信音樂提供

宜蘭 演唱會 羅東

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