基免費電動機車新案 改不限量

基隆市政府前天公布「公益免費青年電動機車」新方案，申請資格放寬到45歲、不強制做公益，也不必舊車汰舊換新，並有0元月資費方案，估將湧大量申請人潮。市府昨表示，民眾詢問度大增，3月29日受理不會限量，依申辦狀況逐步提升，最後達4年總計5萬輛電動機車目標。

市府前天原公布首批限2千輛，市府環保局長馬仲豪昨說，新方案記者會後湧入許多民眾來電洽詢，為符合市民期待，將不會限量。至於每月資費計算，應申請人使用情境不同，可依里程分為高低用量，合約為期3至5年不等，由申請人自由選擇，最低費率可達0元。

馬仲豪表示，不少民眾詢問未來會不會有更多的品牌選擇，他指出，市府若指定或僅發放特定電動機車商所提供車款，恐有不妥。因此，市府將視本專案進度滾動式調整，持續邀請符合國家標準的廠商，目標納入所有國內優秀的電動機車優良廠商，為市民提供更多元的品牌選項。

他說，目前與市府合作的兩家電動機車廠商皆符合經濟部工業局安規認證，無論性能或安全性皆符合市民日常通勤所需。

環保局說，此次把公益服務改為非領車的必要條件，在財政條件穩健的支持下，市府將採不限量、不限時的方式，逐步推動電動機車方案，鼓勵申請人若行有餘力，在領車後參與公益活動，將致贈感謝狀。

李姓上班族說，他畢業2年，原有一輛中古車還可以騎，加上月資費很高，因此沒申請，如今免月資又不用拿中古車汰舊，他會去申請了。不過也有市民說，免月資費只有3或5年，過了之後還是負擔，還是要多考慮，不要一窩蜂去搶。