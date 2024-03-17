月眉土資場說明會 居民反對復工

基隆市備受爭議的月眉土資場，5年前因大雨造成土石溢流、崩塌，遭市府勒令停業至今，業者前晚開恢復營運說明會，居民砲聲隆隆，憂心砂石車超速、橫衝直撞噩夢重演。業者承諾會嚴格控管車次、嚴禁超速及超載。市府說，會再請業者改善居民憂心事項，才會准予復工。

市府2022年已准許月眉土資場恢復營運許可，但市長謝國樑上任後，去年底到位於暖暖區的土資場會勘後裁示，業者開地方說明會妥善溝通後，市府才會同意恢復營運。

業者前晚在過港里民活動中心舉行說明會，不少居民反對復工，直言，很多大車卡在興隆街影響暖江橋車流，可以自設科技執法控管。還有一名婦人說，她就是被車子撞到差點死掉的案例，建議改走別的路，不要再危害暖暖區。

但也有居民認為，市府都已合法通過復運，要擋也擋不住，只能要求把威脅降到最低。

議員陳冠羽說，月眉土資場一旦恢復營運，整個暖暖區都受影響，2022年12月前市府准許復營運許可但沒要求配套改善，他要求對橋梁載重偵測、砂石車偷跑及交通回堵問題、道路破損維護、每天多少車次等都提出具體改善措施。

議員林昱勳表示，砂石車都從台北方向來，下高速公路後左轉進暖江橋再走興隆街，建議要設左轉專用燈，否則左轉車都和源遠路直行要去台北的車輛搶快，險象環生，也車禍頻傳。

議員連恩典指出，砂石車行駛暖江橋上數量應加以限制，否則造成橋上過大負重有橋梁安全疑慮，影響轉進暖江橋的一般車輛。過港里長陳清池建議，每半年都要向里民說明改善狀況，別讓居民擔驚受怕。

義力營造董事長劉進輝說，會漸進式來核准車次，看衝擊到哪裡，目前先開放每天80車次，慢慢再擴大，不會馬上到200多車次。居民提出的意見，都有誠意改善解決，目前經營者已和前手不同。

業者表示，針對超載、超速、違規、汙染道路等都會嚴格把關、監測，並採記點、罰款。暖江橋頭及興隆街口會有義交指揮，行駛時段為上午9時到下午5時，沿線監測道路及設施安全有10處。

市府都發處副處長謝旻成表示，居民提出意見會再請業者改善、討論，市府會嚴格把關才會准予復工。警方說，未來如有違規會嚴格取締。