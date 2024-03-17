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花蓮居家保母 裝監視器享補助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

台北1歲男童「剴剴」兒虐案引發社會關注，花蓮縣內登記的居家托育人員逾300人，為提升托育服務照顧品質，縣府補助居家托育人員最高8千元，裝監視錄影設備，憑購買發票實支實付，期限至今年底，若未來發生兒保、托育照顧爭議案件時，有助釐清責任。

「花蓮縣居家托育人員於托育地裝設監視錄影設備補助試辦計畫」針對縣內至少連續收托3個月以上，且仍持續收托的居家托育人員，補助設備的監視錄影區域，則限收托兒童主要活動範圍，或托育人員居家核備的托育空間。

補助原則最高可裝設2處，每一處最多裝設2組監視設備，傳統監視錄影設備每支鏡頭含主機最高補助2000元、最多補助4支，監視錄影設備每組最高補助1500元、4組，記憶卡每張最高補助500元、4張。

社會處長陳加富說，公托中心規定必須裝設監視錄影設備，居家托育範圍屬私領域，但收托兒童仍有公共考量，因此透過補助鼓勵裝設，保母也能保障自身權益。

社會處表示，未來若發生兒保案件、托育照顧爭議，家長可申請查閱事發時錄影的影像內容，有助了解事發經過，可以保障托育人員、收托兒童及家長三方的權益；也會公開有意願設置監視錄影設備的保母名單，供家長參考。

家有1歲幼兒的王姓家長說，保母家安裝監視設備，覺得較有保障；但也有保母反映像被監控，仍在觀望。

保母 托兒 托育

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