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神將會轉型 七爺八爺走進小學

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭市東嶽廟信義會供奉的小謝將軍謝秀江（左）、小范將軍范秀江（右）在宜蘭人故事館前表演。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市東嶽廟信義會供奉的小謝將軍謝秀江（左）、小范將軍范秀江（右）在宜蘭人故事館前表演。記者陳敬丰／攝影

宜蘭市東嶽廟信義會成立70周年，在宜蘭人故事館展出文物，經歷前任會長去世，一度減員，10年前開始轉型，積極讓年輕人參與，比起其他神將會更注重歷史文化傳承與成員形象，走入國小校園，讓學童也能夠親近七爺八爺，本次展覽2個展間中，1間就是兒童展間。

信義會成立於1953年，是東嶽廟8個神將會之一，主要供奉七爺謝將軍、八爺范將軍等8尊神像，去年滿70周年在蘭陽博物館舉行文物特展，廣受好評，延展到今年2月29日，3月1日移師宜蘭人故事館第二次展出。

社會大眾對陣頭易有打架鬧事等負面印象，信義會副總幹事葉精福說，成員出門在外禁止抽菸喝酒嚼檳榔，非常在意形象，「接地氣」方式也獨樹一幟，比起去廟會表演，他們更樂意走進校園，10年前開始和宜蘭國小合作，帶學童畫畫、體驗扛神將等。

葉精福回憶，當時老會長去世，會中長者與年輕人意見難以統一，一度出現減員危機；現任會長林明志接任後，嘗試放權給年輕人辦各種活動，如神將體驗營、彩繪公仔、環保DIY等，做出成績後，長輩也更毫無保留傳承經驗。

38歲周東彥9年前應弟弟邀請加入信義會，完全沒有參與類宗教活動的經驗，如今也是幹部之一，他的孩子跟著接觸神將會活動，對神將們備感興趣，直呼「每尊神將長得不同，對孩子來說，就像走進動物園或博物館」。

蘭陽博物館長陳碧琳說，信義會一直傳承神將工藝、歷史文化等完整體系，更和學校、幼兒園合作，將有形文化資產、無形文化資產與神將文化推廣結合得如此良好，在宜蘭是非常獨特案例。

博物館 宜蘭 文化資產

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當七爺八爺走進小學校園 宜蘭東嶽廟信義會70周年特展

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