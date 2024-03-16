「森林之都」台東再種300棵樹苗 拚亞洲最乾淨空氣

植樹月時節，台東縣政府與林業保育署台東分署今天在森林公園共辦「一起集點樹」活動，不僅免費發放3000株苗木給民眾，現場也除害草，並再種下300棵瓊崖海棠及蘭嶼肉豆蔻台灣原生種樹苗，希望製造更多好空氣，拚亞洲最乾淨空氣城市。

副縣長王志輝表示，台東有本錢拚亞洲最乾淨城市，林地覆蓋率達面積81%為全台之最，節能減碳與防治空汙成效，也連續10年評鑑全台空氣最乾淨的縣市，幕後最大功臣就是一棵棵的大樹小樹，我們享受好空氣，也要呵護這一大片空氣製造者。

「一起集點樹」活動再森林公園登場，王志輝和林業保育署台東分署長吳昌祐共同主持，吸引近千市民共襄盛舉，活動內容非常精彩，有闖關集點換苗、DIY林木手做、減塑兌換數位金幣及20台特色餐車，讓民眾一次玩得夠、逛個夠。

重頭戲則是免費贈苗及種苗，主辦單位準備3000株包括矮仙丹、桂葉黃梅、瓊崖海棠、變葉木、紅芽赤楠及象牙樹等苗木免費贈給民眾，同時邀大家清除約1公頃的外來害草銀合歡樹林，最後再種下300棵瓊崖海棠及蘭嶼肉豆蔻台灣原生種樹苗。

吳昌祐說，今年署培育25種的台灣原生種苗木，共有10300株全部要送給民眾來栽種，並分別辦理10場次贈苗活動，希望在植樹月邀請大家一起集點樹和種樹，愛護森林。尤其去年9月間台東遭受海葵颱風16級的超級強風侵襲，造成嚴重災損，更是林木浩劫，贈苗更具意義。

縣府統計去年海葵颱風造成全縣百萬棵樹傾倒及倒伏，其中，森林公園樹種災損就超過20萬棵，且多為台灣原生種，但由於原生樹種不能用移植方式來栽種，而是要從小苗種起，今天就特別栽種瓊崖海棠及蘭嶼肉豆蔻樹苗，希望恢復森林公園綠地。