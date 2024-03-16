清明不分你我他 台東部落族人為旅外親友一條掃墓路
清明時節到來，台東排灣族富山部落為讓旅外親朋好友能順利平安掃墓，族人今自發性義務清理墓園進出路線及墓園除草。族人說「都是一家人，何必分你我！」
鄰長何曉英說，過去幾十年來，清明節前的墓園前置整理工作，都是部落自費義務性的出錢出力，這個活動久而久之就變成部落傳統，一代傳承一代，她今天也帶全家來整理，就是給長居旅外的親朋好友們，每到清明返鄉時，能夠順利找到祖先的一條路，永遠不會阻斷。
大武鄉排灣族富山部落，其墓園地位於偏遠山區一處半山腰上，因道路崎嶇，且雜木圍繞，加上颱風大雨天災影響，不是道路邊坡落石坍塌，就是雜草叢生，因此，每年清明通往墓園對族人來說是一條辛苦路，甚至有親友找不到祖先墓地的窘境，才開始有族人發起在清明節前整理墓園。
「這裡以後都是我們的歸處，沒甚麼好怕的。」族人阿本本說，部落裡大家都是一家人，沒有必要分你我他，以後誰走了，也都會在這裡，後世的下一代，也會依循這傳統，為大家服務。也有族人說「其實大家都認識，誰也不忍心看著有祖先的墓長滿雜草」。
不只是富山部落，達仁鄉的南田部落，也有類似的傳統，他們是由村長集合，每家都會派出1人，攜帶打掃工具，到墓園打掃，若無法派出人力，則會意思意思捐出茶水或食物來慰勞辛苦打掃的族人。另也有部落則是籌措經費，給清寒族人工作整理，再給予工資。
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