宜蘭農舍工程毀鄰田 青農諷：台灣最美風景

江姓青農在宜蘭員山鄉種田12年，近日發現稻田遭一旁施作農舍工程的水泥入侵，5、6排秧苗被毀得一塌糊塗，江妻諷「台灣最漂亮的景色是一棟棟豪華農舍」。縣府昨派員會勘，責令施工單位盡快恢復，後續要加強防護。

江先生是台中人，原本是工程師，發現自己更適合當農夫，偕妻來到宜蘭租地種田，並開設販售農產品的農家家庭餐廳「小間書菜」。上月底，江先生稻田旁農地要蓋農舍，施工方詢問鷹架會架到稻田中，能否堆一些土到田埂？

雙方相約日前在田邊商量鷹架搭建方式，江姓青農到場大吃一驚，竟有一半田埂已被土石覆蓋，5、6排秧苗慘遭掩埋，工地水泥更越過土石入侵稻田。施工方雖然答應支付2000元做賠償，江先生夫妻拒收，直呼「會不會太誇張」；農地地主也相當生氣，希望限期改善。

江姓青農表示，土方、水泥傷害到秧苗，滲透進田埂，至少要2年才會恢復。「感覺非常無力」江妻彭小姐表示，這是宜蘭農地破碎化的現況，農民最大困境就是一間間蓋起的農舍，施工方越來越不尊重，毀壞田埂、破壞秧苗，事後才想用金錢打發，「台灣最美的風景是人，最漂亮的景色是稻田裡的豪華農舍」。

宜蘭縣府環保局、農業處、地政處、水資處昨派員會勘，會勘人員指出工程經過申請，未違反區域計畫法，堆放土石也是一般土石，初步判斷未違反廢棄物清理法，但堆放到鄰田、破壞秧苗等行為涉犯侵占、毀損等罪，先要求施工方盡速恢復，後續務必做好防護措施。