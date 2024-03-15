宜蘭農舍工程水泥入侵鄰近稻田 青農：台灣最美風景？

宜蘭員山鄉青農江先生在宜蘭種田11年，近日發現其中一塊稻田竟被旁邊施作農舍工程的水泥入侵，5、6排秧苗被毀得一蹋糊塗，妻子彭小姐諷「台灣最漂亮的景色是一棟棟豪華農舍」。縣府今派員會勘，責令施工單位盡快恢復，後續也要加強防護。

江先生是台中人，原本是工程師，發現自己更適合當農夫，12年前偕妻到宜蘭租地種田，開設一間販售農產品的農家家庭餐廳「小間書菜」。今年2月底，江先生租賃稻田旁的農地要蓋農舍，施工方日前詢問，鷹架會架到稻田中，能否堆一些土到田埂？

江先生夫妻和施工方約在田邊商量鷹架搭建方式，一到現場大吃一驚，約有一半的田埂已被土石覆蓋，5、6排的秧苗慘遭掩埋，工地水泥更跨過土石，入侵到稻田中。施工方雖然答應支付2000元賠償費用，江先生夫妻拒收，直呼「會不會太誇張」；農地地主也相當生氣，希望限期改善。

江先生說，土方、水泥傷害到秧苗，滲透進田埂，至少要2年才會恢復。彭小姐表示，感覺非常無力，這是宜蘭農地破碎化的現況，農民最大的困境就是一間間蓋起的農舍，施工方越來越不尊重，毀壞田埂、破壞秧苗，事後才想用金錢打發，「台灣最美的風景是人，最漂亮的景色是稻田裡的豪華農舍」。