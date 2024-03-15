快訊

南部飲料霸主「茶之魔手」進駐台北！一票人喊：終於敲碗成功

惠利取關柳俊烈！韓網瘋傳他換乘韓韶禧

中職／「我是一個愛棒球的人…」 周思齊告別百萬象迷淚崩

宜蘭農舍工程水泥入侵鄰近稻田 青農：台灣最美風景？

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣府相關局處派員會勘，初步研判該工程未違反區域計畫法或廢棄物清理法等，但可能涉及侵占、毀損等罪，已要求盡快恢復。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府相關局處派員會勘，初步研判該工程未違反區域計畫法或廢棄物清理法等，但可能涉及侵占、毀損等罪，已要求盡快恢復。記者陳敬丰／攝影

宜蘭員山鄉青農江先生在宜蘭種田11年，近日發現其中一塊稻田竟被旁邊施作農舍工程的水泥入侵，5、6排秧苗被毀得一蹋糊塗，妻子彭小姐諷「台灣最漂亮的景色是一棟棟豪華農舍」。縣府今派員會勘，責令施工單位盡快恢復，後續也要加強防護。

江先生是台中人，原本是工程師，發現自己更適合當農夫，12年前偕妻到宜蘭租地種田，開設一間販售農產品的農家家庭餐廳「小間書菜」。今年2月底，江先生租賃稻田旁的農地要蓋農舍，施工方日前詢問，鷹架會架到稻田中，能否堆一些土到田埂？

江先生夫妻和施工方約在田邊商量鷹架搭建方式，一到現場大吃一驚，約有一半的田埂已被土石覆蓋，5、6排的秧苗慘遭掩埋，工地水泥更跨過土石，入侵到稻田中。施工方雖然答應支付2000元賠償費用，江先生夫妻拒收，直呼「會不會太誇張」；農地地主也相當生氣，希望限期改善。

江先生說，土方、水泥傷害到秧苗，滲透進田埂，至少要2年才會恢復。彭小姐表示，感覺非常無力，這是宜蘭農地破碎化的現況，農民最大的困境就是一間間蓋起的農舍，施工方越來越不尊重，毀壞田埂、破壞秧苗，事後才想用金錢打發，「台灣最美的風景是人，最漂亮的景色是稻田裡的豪華農舍」。

宜蘭縣府環保局、農業處、地政處、水資處今派員會勘，會勘人員指出該農舍工程經過申請，未違反區域計畫法，堆放土石也是一般土石，初步判斷未違反廢棄物清理法，但堆放到鄰田、破壞秧苗等行為涉犯侵占、毀損等罪；目前先要求施工方盡速恢復，後續務必做好防護措施。

該農舍工程土方、水泥侵入隔壁稻田，破匯了將近一半長度的田埂與5、6排秧苗。記者陳敬丰／攝影
該農舍工程土方、水泥侵入隔壁稻田，破匯了將近一半長度的田埂與5、6排秧苗。記者陳敬丰／攝影
農舍工程土方堆到鄰田，水泥（水田中白色區域）更是跨過土方，入侵數排秧苗。記者陳敬丰／攝影
農舍工程土方堆到鄰田，水泥（水田中白色區域）更是跨過土方，入侵數排秧苗。記者陳敬丰／攝影
江先生（右二）耕作的水田遭到農舍工程土方、水泥入侵，妻子彭小姐（右一）不滿感嘆「台灣最漂亮的景色是一棟棟豪華農舍」。記者陳敬丰／攝影
江先生（右二）耕作的水田遭到農舍工程土方、水泥入侵，妻子彭小姐（右一）不滿感嘆「台灣最漂亮的景色是一棟棟豪華農舍」。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 農地 農舍

延伸閱讀

黑尾鷗疑遭油污染黑 宜縣府將派員調查

減輕家長育兒負擔 宜蘭頭城鎮立幼兒園「小班入學拿1萬獎金」

誰有通行權？宜蘭蓬萊國小憂通學安全封路 居民抗議

影／宜蘭農舍變改槍工作室 台中警抓槍毒...臨時工3萬交保了

相關新聞

「拆樑行動」 藍：政治惡鬥 綠：公民自決

「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑連署持續推進，行動小組統計到昨天晚上，提議人突破4150份，第一階段門檻達標，即將...

宜蘭農舍工程水泥入侵鄰近稻田 青農：台灣最美風景？

宜蘭員山鄉青農江先生在宜蘭種田11年，近日發現其中一塊稻田竟被旁邊施作農舍工程的水泥入侵，5、6排秧苗被毀得一蹋糊塗，妻...

遭網軍連結民進黨？「拆樑行動」發言人李宴蓉澄清：非李晏榕

「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑連署持續推進，行動小組統計到昨晚，提議人達到突破4150份，超過第一階段門檻308...

保護動物尊重原民文化 七彩湖擬畫保護區 核心區禁露營

花蓮、南投交界的七彩湖因山林開放，近年常有吉普車、越野機車愛好者前往，讓當地野生動物、原住民族傳統文化承受極大遊憩壓力。...

40年供加油服務 全台唯一「聽裝站長」太有溫度了啦！

台東縣延平鄉全台唯一中油「聽裝站」，近40年來不僅提供山區村民加油服務，有時也方便通融「賒帳」加油，但有時村民可能忘了要...

影／七堵火車站停車費漲價 舊招牌沒拆...挨批欺騙消費者

台鐵位基隆市七堵火車站的停車場，民眾投訴外面招牌寫著收費標準是每半小時15元、一天最高180元，但要開車子出來結帳時，才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。