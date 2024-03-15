保護動物尊重原民文化 七彩湖擬畫保護區 核心區禁露營
花蓮、南投交界的七彩湖因山林開放，近年常有吉普車、越野機車愛好者前往，讓當地野生動物、原住民族傳統文化承受極大遊憩壓力。林業署花蓮分署結合在地族人，由下而上推動畫設「七彩湖野生動物保護區」，總面積近6000公頃，近日已完成保育計畫書送萬榮鄉公所，月底前將再到鄉內辦說明會。
花蓮分署表示，七彩湖位於花蓮縣萬榮鄉境內，為台灣面積第二大、水深第二深的天然高山湖，有多種台灣中大型野生保育類動物在此現蹤，也是水鹿喝水處，此外，更是布農族重要傳統領域及文化遺址所在地，丹社群布農族人稱七彩湖為Ning-av Kavilan，意思是「狩獵的湖」或「戰湖」，太魯閣族、賽德克族過去也曾在此活動，考量山林開放後對生態環境及原住民族文化造成衝擊，花蓮分署與關係原住民部落合作，共同推動畫設保護區。
花蓮分署長黃群策說，規畫過程都聽取族人想法、現場勘查，多次討論後訂定保育計畫書，是全國第一處由下而上共同推動畫設的野生動物保育區。而緊鄰七彩湖地區西側的丹大山區，也由南投分署偕同南投地利部落族人，同步推動畫設「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」。
根據花蓮分署規畫，「Ning-av Kavilan七彩湖野生動物保護區」總面積5940公頃，指定七彩湖及其周邊第一條稜線近30公頃面積為核心區，另有2246公頃的緩衝區，及約3664公頃的永續利用區。
黃群策表示，初步計畫全車不開放動力車輛進入，核心區禁止露營，以免人為破壞，緩衝區將與族人合作成立共管委員會，讓族人實質參與共同推動經營管理，保育計畫書近日送抵萬榮鄉公所，由公所確認原住民族基本法後續行政程序，確保合法性和可行性，預計這個月到部落召開說明會，希望6月送農業部野生動物保育諮詢委員會。
縣議員簡智隆是萬榮鄉布農族人，七彩湖上方也曾是祖居地，他表示，七彩湖在不同的時空背景，曾有多個族群重疊過，提醒畫設保護區時，務必與地方充分溝通，更理解這塊土地，才能訂出更適切規範；萬榮鄉長梁光明表示會進一步了解計畫書內容，並聽取鄉民意見。
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