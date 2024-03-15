台東淨水廠 供電200家戶

自來水公司去年在台東利嘉淨水廠嘗試水力發電，經1年多時間調整克服，每天已能供應200戶人家民生用電，是將綠能發揮到極大化的成功首例，台水表示，未來將擴大開發其他淨水廠發電。

配合政府綠能政策，台水公司去年評估利嘉淨水廠至取水口有50多公尺高低差，即與民間廠商合作設置小型水力發電設備，經一連串併聯發電測試，成為台水首例小型水力發電示範點。

自來水公司第10區管理處長吳界明說，現在日發電量已達到當初設定的裝置容量目標，將綠能功效發揮到極大化。水公司表示，利嘉淨水廠1天取用3萬公噸利嘉溪水源，全天候發電，因使用水渦輪發電機，不會產生油汙，發完電的水可再進入淨水廠處理成家用自來水，完全不汙染。

不過測試期間，發生廠商設備、淨水廠供水量及排氣閥等問題，但均一一克服，現在每小時可發電130瓩，提供200戶家用電力。

吳界明說，將找泰安、關山等和利嘉條件相當的淨水場，評估裝置小型水力發電設施，充份利用水資源。