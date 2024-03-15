快訊

MLB／大谷翔平另一半現身？IG限動高䠷女性相隨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東淨水廠 供電200家戶

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
自來水公司去年在台東利嘉淨水廠設置小型水力發電，嘗試以自來水淨水廠發電，經1年來的調整克服，目前已穩定發電，每天供200戶民生用電。記者尤聰光／攝影
自來水公司去年在台東利嘉淨水廠設置小型水力發電，嘗試以自來水淨水廠發電，經1年來的調整克服，目前已穩定發電，每天供200戶民生用電。記者尤聰光／攝影

自來水公司去年在台東利嘉淨水廠嘗試水力發電，經1年多時間調整克服，每天已能供應200戶人家民生用電，是將綠能發揮到極大化的成功首例，台水表示，未來將擴大開發其他淨水廠發電。

配合政府綠能政策，台水公司去年評估利嘉淨水廠至取水口有50多公尺高低差，即與民間廠商合作設置小型水力發電設備，經一連串併聯發電測試，成為台水首例小型水力發電示範點。

自來水公司第10區管理處長吳界明說，現在日發電量已達到當初設定的裝置容量目標，將綠能功效發揮到極大化。水公司表示，利嘉淨水廠1天取用3萬公噸利嘉溪水源，全天候發電，因使用水渦輪發電機，不會產生油汙，發完電的水可再進入淨水廠處理成家用自來水，完全不汙染。

不過測試期間，發生廠商設備、淨水廠供水量及排氣閥等問題，但均一一克服，現在每小時可發電130瓩，提供200戶家用電力。

吳界明說，將找泰安、關山等和利嘉條件相當的淨水場，評估裝置小型水力發電設施，充份利用水資源

台東 水資源

延伸閱讀

不用再睡田邊工寮！東華大學開發綠能農用自走車 減輕老農負擔

台水首座小水力發電 利嘉淨水場年減碳排336噸

綠能極大化！台水台東淨水場也能發電 供200家戶用電

因停電而暫停生產 特斯拉德國廠可望恢復供電

相關新聞

「拆樑行動」 藍：政治惡鬥 綠：公民自決

「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑連署持續推進，行動小組統計到昨天晚上，提議人突破4150份，第一階段門檻達標，即將...

台9線大禹段機車道 綠燈增為15秒

台９線花東縱谷景觀道路工程拓寬玉里鎮大禹路段，近日號誌燈啟用，機車族抱怨，機車道紅燈要等90秒，綠燈卻僅短短10秒，是「...

鳩之澤溫泉擬委外經營 裸湯區下月整修

宜蘭太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，4月1日起將維修男女裸湯區，預計5個月後才會開放。林業保育署宜蘭分署表示，鳩之澤...

台東淨水廠 供電200家戶

自來水公司去年在台東利嘉淨水廠嘗試水力發電，經1年多時間調整克服，每天已能供應200戶人家民生用電，是將綠能發揮到極大化...

誰有通行權？宜蘭蓬萊國小憂通學安全封路 居民抗議

宜蘭蘇澳蓬萊國小校區與風雨操場間有1條窄路，校方擔心學生往返安全，在該路段設置柵欄，阻絕汽機車進入，當地居民不滿，認為若...

不用再睡田邊工寮！東華大學開發綠能農用自走車 減輕老農負擔

國立東華大學洄瀾共好大學社會責任中心（USR），於2年前開發以再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，協助西瓜農防範盜賊偷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。