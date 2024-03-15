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「拆樑行動」 藍：政治惡鬥 綠：公民自決

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
NET爭議案延燒未歇，演變成基隆市長罷免案。記者游明煌／攝影
NET爭議案延燒未歇，演變成基隆市長罷免案。記者游明煌／攝影

「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑連署持續推進，行動小組統計到昨天晚上，提議人突破4150份，第一階段門檻達標，即將進入第二階段。藍營議員說，罷免案是有心人帶動的政治惡鬥，從NET爭議演變成罷免案，一切已失焦。民進黨議員表明未參與，是公民自決應給予尊重，也認為連署回響大，顯示民眾對施政不滿意，謝市長要好好面對，否則怒火會持續延燒。

謝國樑昨進市議會臨時會備詢前受訪表示，他會賣力的、努力的做好市政，並預告今天會宣布電動車新方案。

民進黨議員鄭文婷說，連署第二、第三階段是否喚起更多共鳴是觀察指標，民主時代有不同意見應被尊重，不可透過政黨手段去影響意向，民進黨沒有參與任何罷免相關活動。

國民黨議員俞叄發表示，民進黨輸掉市長後，當時就有人醞釀罷免，就是有人在帶動的政治惡鬥，演變成罷免案已經失焦，市長是為了保住東岸商場而努力，呼籲回歸理性市政討論。

無黨籍議員張芳麗說，基隆市民會有智慧判斷，她個人從政40年，不贊成罷免手段，每一位市長、民代各有努力方向，不見得符合每個人要求。

針對公民團體發起罷免行動，市民有不同看法，有人支持連署行動，也有人質疑太政治化，畢竟市長才上任1年多，陸續推出電動車、行人優先、室內兒童樂園等多項政策，看不出有罷免理由。

NET 民進黨 罷免 謝國樑 議員

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