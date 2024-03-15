聽新聞
test
0:00 / 0:00
「拆樑行動」 藍：政治惡鬥 綠：公民自決
「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑連署持續推進，行動小組統計到昨天晚上，提議人突破4150份，第一階段門檻達標，即將進入第二階段。藍營議員說，罷免案是有心人帶動的政治惡鬥，從NET爭議演變成罷免案，一切已失焦。民進黨議員表明未參與，是公民自決應給予尊重，也認為連署回響大，顯示民眾對施政不滿意，謝市長要好好面對，否則怒火會持續延燒。
謝國樑昨進市議會臨時會備詢前受訪表示，他會賣力的、努力的做好市政，並預告今天會宣布電動車新方案。
民進黨議員鄭文婷說，連署第二、第三階段是否喚起更多共鳴是觀察指標，民主時代有不同意見應被尊重，不可透過政黨手段去影響意向，民進黨沒有參與任何罷免相關活動。
國民黨議員俞叄發表示，民進黨輸掉市長後，當時就有人醞釀罷免，就是有人在帶動的政治惡鬥，演變成罷免案已經失焦，市長是為了保住東岸商場而努力，呼籲回歸理性市政討論。
無黨籍議員張芳麗說，基隆市民會有智慧判斷，她個人從政40年，不贊成罷免手段，每一位市長、民代各有努力方向，不見得符合每個人要求。
針對公民團體發起罷免行動，市民有不同看法，有人支持連署行動，也有人質疑太政治化，畢竟市長才上任1年多，陸續推出電動車、行人優先、室內兒童樂園等多項政策，看不出有罷免理由。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言