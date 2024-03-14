4年4張專輯 「唱VUVU的歌4」採集傳唱部落歌謠展現文化價值

屏東縣無虞工作室負責人、屏東大學原民專班老師吳蒙惠，從2018年起帶領部落青年採集部落歌謠，近4年來出版4張「唱VUVU的歌」，今年2月下旬發行「唱VUVU的歌4」，至今累計採集35個部落、11個族群歌謠，發行40首部落歌謠繼續傳唱，本月16日下午3點在屏東大學屏師校區音樂館舉行講唱會分享，免費入場。

「VUVU」是排灣族語「爺爺、奶奶、外公、外婆」意思，孫子孫女也叫VUVU，是互相稱呼稱謂，吳蒙惠說，排灣族繼承名字也是來自於VUVU，VUVU繼承VUVU的名字，名字才會被記住。希望口傳文化永續保存，專輯從採集到錄製，讓許多年輕人有機會從山上部落走進錄音室，聽見部落的歌謠，對自身部落更加認識。

「唱VUVU的歌4」，集結排灣、魯凱、阿美、布農、與首次加入專輯的卑南、太魯閣共六大族群，新加入部落有紅葉、雙龍、好茶、膽曼、三和、霧台、泰武、南王。10位演唱人在部落田調採集關於自身部落的歌曲與故事，有情歌、務農、歡慶和食物等。

10名演唱人由年紀最長林班歌手49歲卓亞麥、到素人歌手大學生都有，田調過程中涼山部落林宜瑾第一次錄音，很緊張擔心唱得不好。布農族全晢因參與「唱VUVU的歌3」的企畫工作，決定收錄自己部落歌曲，藉著學習古調及語言的同時，了解部落的歷史脈絡。

王布妮來自萬榮紅葉部落太魯閣與延平永康布農族的混血，高中移居太魯閣族部落，對於太魯閣族文化及語言不大了解的，她說，為突破自己，錄音前反覆練習，希望將最好的呈現給大家。

台東縣長濱鄉阿美族陳祈宏說，錄音過程很特別，因工作關係沒辦法到屏東錄音，製作人決定將錄音室搬到膽曼部落，原來部落協會、文健站空間，可以成為錄音室，參與專輯製作，讓他有更多的勇氣，實踐族語音樂創作夢想，他也考上台大音樂系博士班。